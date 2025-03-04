ABD, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti - Son Dakika
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Dünya

ABD, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti

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ABD, Başkan Donald Trump ile Volodimir Zelenski'nin tarihe geçen kavgası sonrası Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

04.03.2025 07:08
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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin tüm dünyada gündem olan tarihi kavga Ukrayna'ya pahalıya patladı.

BEYAZ SARAY: SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

ABD, Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya sağlanan tüm askeri yardımları durdurma kararı aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Ukrayna'ya yardımların tamamen bitirme anlamına gelmediğini, sürecin izleneceği belirtildi.

KAVGANIN FATURASI AĞIR OLDU

Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurmasının ve stok sevkiyatını askıya alma planının, Kiev yönetiminin Rus ordusuna karşı verdiği mücadelede "savaşma kabiliyetini tehdit ettiğini" ifade etti.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLARDI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede kameralar önünde tartışmış, Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terk etmişti. ABD ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması da imzalanmamıştı.

ABD, Ukrayna\'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Dünya, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ekber SATIR:
    Domuzdan post truptan dost olmaz zelocum. 55 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ermurat:
    Tramp hakllı durduk yere ingiltere abd yi yanına alıp rusyayı yıpratmak için halkını ülkeni savasa sokarsan sonu bu halkına ülkene ihanet ettin zelenski 30 6 Yanıtla
  • k K:
    Amarika dikmedigi eşeğe yem vermeZ işte baakar bir kanıtı. 28 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Son zamanlarda bu trump bütün dünyayı tersliyor. Reis gitmesin Amerika'ya alimallah onu da tersler ekonomi zaten kötü daha da kötü olur. 11 3 Yanıtla
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