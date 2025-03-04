ABD, Ukrayna\'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti

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ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin tüm dünyada gündem olan tarihi kavga Ukrayna'ya pahalıya patladı.

BEYAZ SARAY: SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

ABD, Trump'ın talimatıyla Ukrayna'ya sağlanan tüm askeri yardımları durdurma kararı aldı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın Ukrayna'ya yardımların tamamen bitirme anlamına gelmediğini, sürecin izleneceği belirtildi.

KAVGANIN FATURASI AĞIR OLDU

Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurmasının ve stok sevkiyatını askıya alma planının, Kiev yönetiminin Rus ordusuna karşı verdiği mücadelede "savaşma kabiliyetini tehdit ettiğini" ifade etti.

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMIŞLARDI

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmede kameralar önünde tartışmış, Zelenskiy, Beyaz Saray'ı terk etmişti. ABD ve Ukrayna arasında imzalanması beklenen değerli madenler anlaşması da imzalanmamıştı.