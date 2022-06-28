ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Erdoğan ile Biden yarın NATO zirvesinde görüşebilir - Son Dakika
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Erdoğan ile Biden yarın NATO zirvesinde görüşebilir

28.06.2022 16:02
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Erdoğan ile Biden yarın NATO zirvesinde görüşebilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında yarın görüşebileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Madrid'e uçmadan önce havalimanında Başkan Biden ile sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ABD cephesinden gelen görüşme arzusuna "Olabilir" yanıtını verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi.

"GÖRÜŞME TALEBİ BIDEN'DAN GELDİ, BİZ DE 'OLABİLİR' DEDİK"

Bu sabah saatlerinde bir görüşme yaptığı ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam ya da yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de 'olabilir' dedik. Dün itibariyle gerek Sayın İbrahim Kalın Bey'i, gerekse Sedat (Önal) Bey'i Brüksel'e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Gidince yapılan görüşmeleri de kendilerinden alacağız" diye konuştu.

ZİRVEYE İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA DA BEYAZ SARAY'DAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında yaptığı açıklamanın akabinde NATO'da gerçekleşecek zirveye ait bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi.

ABD'Lİ YETKİLİ: ERDOĞAN VE BIDEN YARIN GÖRÜŞEBİLİR

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında yarın görüşebileceğini açıkladı.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN DİLE GETİRDİĞİ SORUNLARI ELE ALACAĞIZ"

İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi'nin en önemli konularından birinin de Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı olacağını belirten Sullivan, bu konuda Türkiye'nin dile getirdiği sorunları da ele alacaklarını kaydetti.

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Son Dakika Dünya ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Erdoğan ile Biden yarın NATO zirvesinde görüşebilir - Son Dakika


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