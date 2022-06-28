ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Erdoğan ile Biden yarın NATO zirvesinde görüşebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'deki "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi.
Bu sabah saatlerinde bir görüşme yaptığı ABD Başkanı Joe Biden'ın bu akşam ya da yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de 'olabilir' dedik. Dün itibariyle gerek Sayın İbrahim Kalın Bey'i, gerekse Sedat (Önal) Bey'i Brüksel'e gönderdik. Onlar zaten ön görüşmeleri orada yaptılar. Gidince yapılan görüşmeleri de kendilerinden alacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında yaptığı açıklamanın akabinde NATO'da gerçekleşecek zirveye ait bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında yarın görüşebileceğini açıkladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de yarın başlayacak NATO Zirvesi'nin en önemli konularından birinin de Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı olacağını belirten Sullivan, bu konuda Türkiye'nin dile getirdiği sorunları da ele alacaklarını kaydetti.
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