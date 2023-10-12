İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemilerini gönderiyor iddiası

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ABD\'nin ardından bir ülkeden daha İsrail\'e destek! Savaş gemileri yola çıktı

İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu.

TALİMATI BAŞBAKAN SUNAK VERDİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, "İsrail'i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek" gerekçesiyle İngiliz ordusunun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması talimatı verdiği bildirildi.

KRALİYET DONANMASI'NDAN İKİ GEMİ DOĞU AKEDENİZ'E GİDİYOR

Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.