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İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemilerini gönderiyor iddiası - Son Dakika

İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemilerini gönderiyor iddiası

Son Güncelleme: 12.10.2023 21:49

ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e içinde USS Gerald R. Ford uçak gemisinin yer aldığı bir filoyu göndermesinin ardından İngiltere'nin de Kraliyet donanmasından iki gemiyi bölgeye göndereceği iddia edildi. Bölgede İsrail'e destek olacak 2 gemi dışında İngiltere, istihbarat sağlamak için devriye uçakları da yollayacak.

İngiltere, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını duyurdu.

TALİMATI BAŞBAKAN SUNAK VERDİ

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, "İsrail'i desteklemek, bölgesel istikrarı güçlendirmek ve gerilimin tırmanmasını önlemek" gerekçesiyle İngiliz ordusunun Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması talimatı verdiği bildirildi.

KRALİYET DONANMASI'NDAN İKİ GEMİ DOĞU AKEDENİZ'E GİDİYOR

Kraliyet Donanmasına ait "RFA Argus" ve "RFA Lyme Bay" gemilerinin Doğu Akdeniz'e gönderileceği kaydedilen açıklamada, deniz devriye ve gözetleme uçağının da bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek üzere yarından itibaren bölgede uçmaya başlayacağı belirtildi.

Ayrıca Kraliyet Donanması görev grubunun, insani yardım çabalarını desteklemek üzere acil durum önlemi olarak gelecek hafta Doğu Akdeniz'e gideceği bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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Son Dakika Dünya İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemilerini gönderiyor iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemilerini gönderiyor iddiası - Son Dakika
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