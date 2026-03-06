ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada

ABD ve İsrail\'in Tahran\'ı vurduğu anlar kamerada
06.03.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'ın kalbi Tahran'a düzenlediği hava saldırısı saniye saniye kameralara yansıdı. Başkent Tahran üzerinde gökyüzü, peş peşe düşen füzeler ve onları durdurmaya çalışan hava savunma sistemlerinin ışıklarıyla adeta bir ateş topuna döndü. O sırada canlı yayında olan bir spikerin paniği de sesine yansıdı.

Orta Doğu'da gerilim yerini tam kapsamlı bir savaşa bıraktı. ABD ve İsrail hava kuvvetlerinin İran'ın kalbi Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği en yoğun hava saldırılarının görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin stratejik noktalarının peş peşe vurulduğu o anlar, hem amatör kameralara hem de dünya basınının canlı yayınlarına yansıdı.

GECE KARANLIĞI PATLAMALARLA AYDINLADI

Görüntülerde, Tahran semalarının füzelerin patladığı noktalarda çıkan yangınlar nedeniyle kırmızıya boyandığı, ardından devasa füzelerin kentin farklı noktalarına düşmesiyle gece karanlığının gündüze döndüğü görülüyor. Stratejik askeri tesisler ve yönetim binalarının yakınlarından yükselen dumanlar, saldırının şiddetini gözler önüne seriyor.

CANLI YAYINDA PANİK: SPİKERİN O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Saldırı anında bölgedeki gelişmeleri bildiren ve patlamaların sarsıntısını bizzat yaşayan spikerin sesindeki titreme, durumun ciddiyetini özetledi. Yayına yansıyan o çarpıcı ifadeler şöyleydi:

"Şu an arkamda görüyorsunuz, gökyüzü adeta yarıldı! Peş peşe patlamalar duyuyoruz, yer sarsılıyor. Tahran şu an tarihin en ağır bombardımanlarından birini yaşıyor. Bir, iki, üç... Patlamaların ardı arkası kesilmiyor! Gökyüzündeki ışıklar uçaksavar mı yoksa düşen füzeler mi ayırt etmek imkansız. Halk panik içinde sığınaklara koşuyor, şu an tam bir can pazarı yaşanıyor!"

Saldırı sonrası Tahran'ın birçok bölgesinde elektriklerin kesildiği ve internet erişiminin kısıtlandığı bildirildi.

Güvenlik, Siyaset, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada - Son Dakika

Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Fenerbahçe’den tarihi transfer operasyonu Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu
Sri Lanka, ada açıklarında İran’a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu
Fransa’nın BAE’ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

20:13
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
Genç polise öldüresiye dövüp tabancasını gasp ettiler
19:57
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama
Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama
19:47
İran’dan Kuzey Irak’a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek
19:18
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
18:59
Görüntüleri paylaşıldı Bunlar da İsrail’in Müslüman askerleri
Görüntüleri paylaşıldı! Bunlar da İsrail'in Müslüman askerleri
18:27
Trump, Küba’nın çok yakında düşeceğini savundu
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 20:32:19. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail'in Tahran'ı vurduğu anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.