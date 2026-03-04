ABD ve İsrail şaşkın: İran balistik füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı

Dünyada artan askeri gerilimler, ülkelerin kritik savunma sistemlerini nasıl koruduğu sorusunu yeniden gündeme getirdi. İran, İsrail ve ABD arasında tırmanan çatışmalar balistik füze sistemlerinin yalnızca kullanılmasının değil, aynı zamanda korunmasının da savaşın kaderini belirlediğini gösterdi.

Mühendislik ve savunma teknolojileri alanında yayın yapan Interesting Engineering, İran'ın balistik füze kapasitesini korumak için uyguladığı yöntemleri detaylı şekilde ele aldı. Haberde modern savaşlarda füze altyapısının korunmasının operasyonel kabiliyet kadar önemli olduğuna dikkat çekildi.

DAĞLARIN ALTINDA "FÜZE ŞEHİRLERİ"

Habere göre İran, balistik füze tesislerinin büyük bölümünü dağların derinliklerinde, yüzlerce metre kalınlığındaki kaya tabakasının altına inşa ediyor. "Füze şehirleri" olarak adlandırılan bu komplekslerde birbirine bağlı tüneller, depolama alanları ve savaş başlığı ile yakıt sistemleri için ayrı bölümler bulunuyor. Bu yapıların hem keşif faaliyetlerini zorlaştırdığı hem de hava saldırılarına karşı dayanıklılığı artırdığı ifade ediliyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ TÜNEL VE GİRİŞLER

Yer altı üslerinin girişleri genellikle kayalık arazilere oyulmuş şekilde tasarlanıyor. Bu girişler kalın beton ve çelik kaplamalarla güçlendirilerek sığınak girişine dönüştürülüyor. Tünel tasarımları ise patlama dalgalarını ana kompleksin dışına yönlendirecek şekilde planlanıyor. Ağır patlamaya dayanıklı kapılar ve bölümlere ayrılmış odalar, tesis içindeki basıncı azaltarak hasarı sınırlamayı amaçlıyor.

KAMUFLAJ VE SAHTE HEDEFLER

İran, balistik füze sistemlerini korumak için kamuflaj ve aldatma yöntemlerine de başvuruyor. Uydu ve keşif uçaklarını yanıltmak amacıyla sahte fırlatma rampaları, şişme maketler ve ahşap modeller kullanıldığı belirtiliyor. Bazı füze depolama binalarının sivil yapılara benzetildiği, bazılarının ise ısı ve radar izini azaltan özel ağlarla kaplandığı ifade ediliyor.

MOBİL FIRLATMA SİSTEMLERİ

İran ayrıca sabit rampalar yerine mobil füze fırlatma araçlarını kullanarak sistemlerini daha zor hedef haline getiriyor. Taşıyıcı-kurucu-fırlatıcı (TEL) olarak bilinen bu araçlar, sığınaklardan çıkarak otoyollar, çöl yolları veya vadilerde hızlı şekilde konuşlandırılabiliyor. Bu hareketlilik sayesinde füze sistemlerinin tamamının aynı anda imha edilmesi zorlaşıyor.

BETON VE TOPRAKLA GÜÇLENDİRME

Önemli tesislerin üzerine beton ve toprakla oluşturulan kalın koruma katmanları da inşa ediliyor. Bu yapıların uydu görüntülerinde doğal arazi gibi görünmesi sağlanarak optik ve radar tabanlı gözetimden gizlenmesi amaçlanıyor.

İran'ın geçmiş saldırılardan sonra hasar gören tünel girişlerini yeniden inşa ettiği, koruyucu duvarları güçlendirdiği ve operasyonları hızlı şekilde yeniden başlattığı da haberde yer aldı.