ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı - Son Dakika
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ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

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ABD ve Rusya, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Diplomatik kaynaklar, basına kapalı şekilde gerçekleştirilecek toplantıda çatışmaların durdurulması için çözüm yollarının ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

09.03.2025 23:45
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ABD ve Rusya, Suriye'de artan şiddet olayları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

ÇÖZÜM YOLLARI ELE ALINACAK

Diplomatik kaynaklar, toplantının yarın basına kapalı şekilde gerçekleştirilmesinin beklendiğini ifade etti. Toplantıda, çatışmaların durdurulması için çözüm yollarının ele alınması bekleniyor.

ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

LAZKİYE'DEKİ OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Suriye'nin Lazkiye kenti ve çevresindeki olayların fitilini ateşleyenin Esad rejimi unsurlarının güvenlik güçlerine yönelik saldırısı olduğu iddia ediliyor. 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleşen bu saldırıda 11 güvenlik görevlisi öldürüldü. Saldırının ardından Suriye ordusu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus'a sevk etti. Esad rejimi unsurlarının yakalanması için operasyon başlattı.


ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

AHMED ŞARA'DAN BİRLİK ÇAĞRISI

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da bir camide yaptığı açıklamada, "Olabildiğince ulusal birliğimizi ve sivil barış korumalıyız. Allahın izniyle bu ülkede hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı. "Bu ülke hayatta kalma gücüne sahip" diyen Şara, "Şu anda yaşananlar beklenen zorluklar" dedi.

"SURİYE'NİN KAOSA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Suriye'nin iç savaşa çekilmesi girişimleriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Şara, "Eski rejimin kalıntılarının teslim olmaktan başka seçeneği yok. Sivillere zarar veren herkes hesap verecek. Dışarıdan ya da yerel hiçbir gücün Suriye'yi kaosa ya da iç savaşa sürüklemesine izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı

ACİL DURUM KOMİTESİ KURULDU

Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart'ta askeri ve güvenlik operasyonları sırasında yaşanan olası ihlalleri soruşturmak ve sorumluları yargılamak üzere acil durum komitesi kurulduğunu duyurdu. Komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceği, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

ABD ve Rusya\'dan BM Güvenlik Konseyi\'ne acil toplantı çağrısı

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Son Dakika Dünya ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alper Elma:
    Birleşmiş Milletler Gazze'de on binlerce sivil kadın ve çocuk canice oldurulurken bombalamirken bu kadar hızlı toplantı yapıp bir yaraya melhem olmamisken Suriye'deki gelişmelere bir adım atarsa onların ben a mk 113 11 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Gazetede ölenler için böyle acil topanmadınız ABD ve Rusya ikisinde çıkarları için analarını satarlar 42 6 Yanıtla
  • rs202020:
    Acil çağrı yapan ülkelere bak..ABD ve RUSYA.. Başımıza taş yağacak.. 33 5 Yanıtla
  • Batu Gun:
    neden yorumlari yine sansurluyorsunuz? begenmediginiz seyler yazdigimiz ve muhalifleri engelleseniz bile sizin secmeniniz tarafindan begeniliyor diye mi? 25 1 Yanıtla
  • 81855655As:
    ulan kefarlar, menfaatınız bir olunca, nasılda bir araya gelirsiniz.niyetlerinin iyi olduğunu düşünmiyorum. 16 3 Yanıtla
  • Tuna Han:
    gazze hakkında yorum yapanlar sadece dili arap diye acıyor Gazze filistini tanımayan teröristdir din işleri başka devlet işleri başka imam hatip kafasından çıkın 4 10 Yanıtla
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