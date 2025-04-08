ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor - Son Dakika
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Dünya

ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor

ABD ve Rusya heyetleri İstanbul\'da bir araya geliyor

Rusya ve ABD heyetleri 10 Nisan'da İstanbul'da bir araya geliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus tarafının Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceğini bildirdi. Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini de değerlendiren Peskov, "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor" dedi.

08.04.2025 18:24
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

RUSYA VE ABD HEYETLERİ ARASINDA İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEK

Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen görüşmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak." dedi.

YENİ STRATEJİK SİLAHLARIN AZALTILMASI ANLAŞMASI

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu. Peskov, ABD ile silah kontrolüne dair müzakerelerde diğer ülkelerin nükleer cephanesinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"JAPONYA YÖNETİMİ İLE HERHANGİ BİR ETKİLEŞİM YOK"

Rusya ile Japonya arasında barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapılması ihtimalini de değerlendiren Peskov, Japonya'nın, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katıldığına dikkati çekti. Peskov, "Japonya yönetimi ile herhangi bir etkileşim yok. Mevcut durumu baz alarak hareket ediyoruz. Bu koşullarda herhangi bir müzakereden söz etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"İRAN İLE ABD ARASINDA YAPILMASI PLANLANAN MÜZAKERELERİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Peskov, İran ile ABD arasında Umman'da 12 Nisan'da, İran nükleer sorununa ilişkin yapılması planlanan müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dmitriy Peskov, Güvenlik, Politika, İstanbul, Kremlin, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor - Son Dakika

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