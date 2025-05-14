ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü. Bu görüşme ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. Trump ile Şara görüşmesine Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihi zirveye çevrim içi katıldı.
ABD ile Suudi Arabistan 142 milyar dolar değerinde "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasına" imza attı. Beyaz Saray, bu silah satışlarının beş ana kategoriye ayrıldığını bildirdi:
Anlaşmanın ayrıca Suudi silahlı kuvvetlerinin kapasitesini geliştirmek için kapsamlı eğitim ve desteği de içerdiği belirtilen açıklamada, "Bu anlaşma, Amerikan sistemleri ve eğitimi temelinde Suudi Arabistan'ın savunmasına ve bölgesel güvenliğine önemli bir yatırımı temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan, ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk anlaşmalarla ABD'nin enerji güvenliğinin, savunma sanayisinin, teknoloji liderliğinin ve küresel altyapı ile kritik minerallere erişiminin güçlendirileceği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın Suudi Arabistan ile tarihi silah anlaşmasını imzaladığı an - Son Dakika
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