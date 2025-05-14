Trump'ın Suudi Arabistan ile tarihi silah anlaşmasını imzaladığı an - Son Dakika
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Trump'ın Suudi Arabistan ile tarihi silah anlaşmasını imzaladığı an

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında, iki ülke 142 milyar dolar değerinde "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasına" imza attı. Suudi Arabistan ayrıca ABD'de 600 milyar dolarlık yatırım yapacak.

14.05.2025 12:04  Güncelleme: 12:18
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turunda ilk durağı Suudi Arabistan oldu. Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştü. Bu görüşme ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu. Trump ile Şara görüşmesine Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tarihi zirveye çevrim içi katıldı.

ABD ve Suudi Arabistan arasında 143 milyar dolarlık silah anlaşması

142 MİLYAR DOLARLIK SİLAH ANLAŞMASI

ABD ile Suudi Arabistan 142 milyar dolar değerinde "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasına" imza attı. Beyaz Saray, bu silah satışlarının beş ana kategoriye ayrıldığını bildirdi:

  1. Hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay teknolojileri
  2. Hava ve füze savunma sistemleri
  3. Deniz ve kıyı güvenliği
  4. Sınır güvenliği ve kara birliklerinin modernizasyonu
  5. Bilgi ve iletişim sistemlerinin yükseltilmesi
ABD ve Suudi Arabistan arasında 143 milyar dolarlık silah anlaşması

Anlaşmanın ayrıca Suudi silahlı kuvvetlerinin kapasitesini geliştirmek için kapsamlı eğitim ve desteği de içerdiği belirtilen açıklamada, "Bu anlaşma, Amerikan sistemleri ve eğitimi temelinde Suudi Arabistan'ın savunmasına ve bölgesel güvenliğine önemli bir yatırımı temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD ve Suudi Arabistan arasında 143 milyar dolarlık silah anlaşması

600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ

Suudi Arabistan, ABD'ye 600 milyar dolarlık yatırım yapma taahhüdünde bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk anlaşmalarla ABD'nin enerji güvenliğinin, savunma sanayisinin, teknoloji liderliğinin ve küresel altyapı ile kritik minerallere erişiminin güçlendirileceği belirtildi.

Trump\'ın Suudi Arabistan ile tarihi silah anlaşmasını imzaladığı an

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Suudi Arabistan ile tarihi silah anlaşmasını imzaladığı an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • fmpsd69v55:
    hacılardan toplanan paraları silah anlaşması adı altında ABD ye haraç olarak veriyor 2 yıl kimse haca gitmese ABD direk Suudiyi yok eder şimdilik altın yumurtlayan tavuğa dokunmuyor 31 5 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    ARAP SEVİCİ TROLLER.SUUDİLER TÜRKİYEYE DAHA HİÇ YATIRIM YAPTIMI.TÜRK BANKALARINDA HİÇ PARALARI VARMI 20 2 Yanıtla
  • Gakko 23:
    bu sudiler o parayı dünyadaki fakir ülkelerde. fabrikalar açsa daha çok kazanır ve İslam itibar. kazanır ama zinduk olmak farklı 12 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    konuştu gene boş yorumcular 3 9 Yanıtla
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