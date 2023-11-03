ABD'ye ait İHA'lar, esirlerin yerini tespit etmek için Gazze semalarında uçuyor

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 28 gündür bomba üstüne bomba yağdırıyor. Saldırılarda 9 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, bölgede bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD basınının iddiasına göre, ABD'ye ait insansız hava araçları Hamas'ın elindeki esirlerin yerlerini tespit etmek adına Gazze üzerinde uçuyor.

ABD İHA'LARI ESİRLERİN YERİNİ TESPİT ETMEK İÇİN GAZZE'DE

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ABD'ye ait insansız hava araçlarının Gazze üzerinde uçtukları iddia edildi. ABD basınında yer alan iddiaya göre, İHA'lar Hamas'ın esir aldığı kişilerin yerlerini tespit edebilmek adına çalışmalar yürütüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 1 İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-EhliBaptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.