ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi - Son Dakika
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ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi

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ABD'nin Georgia eyaletinde bir kimyasal fabrikasında meydana gelen yangın sonucu çıkan dev zehirli duman bulutu havaya karıştı. Ülkeyi alarm durumuna geçiren olay sonrasında anayollar ve tüm kamu binaları kapatılırken fabrikanın kuzeyinde yaşayan 17 bin kişi için tahliye emri verildi.

30.09.2024 11:04
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ABD'nin Georgia eyaletindeki kimyasal fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen renkli dumanların, insan sağlığına oldukça zararlı olabileceğini belirten yetkililer, bölgede tahliyelere başladı.

Georgia Ulaştırma Bakanlığı'nın X'te yaptığı bir paylaşıma göre, fabrikaya yakın eyalet arası yollar tamamen kapatıldı. Bölgedeki kaynaklar, trafiğin kapanmasının ardından bölgede araçların geri geri gitmesi nedeniyle trafiğin tıkandığını söyledi.

FISKİYE BAŞLIĞI ARIZALANINCA OLANLAR OLDU

Yanan fabrikanın bulunduğu Rockdale İlçesi İtfaiye Şefi Marian McDaniel'ın basın açıklaması yaptı. Yangının, Conyers BioLab kimya şirketine bağlı bir tesiste, Pazar günü sabah saat 5 civarında bir fıskiye başlığının arızalanması sonucu meydana geldiğini söyledi. Mcdaniel, su ile şiddetli tepkimeye giren bazı kimyasalların, bozulan fıskiyelerden fışkıran su ile karışınca infilak ettiğini söyledi. McDaniel, tesiste hala çalışanların bulunduğunu fakat herhangi bir yaralanma olmadığını söyledi.

ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi

"DUMAN İÇİNDE KİMYASALLAR VAR"

Yerel kaynaklar, fabrikadan yükselen kimyasal bulutun 50 kilometre öteden görülebildiğini aktardı. McDaniel, "Zehirli bulutu oluşturan kimyasalı binadan çıkarıp kontrollü bir şekilde yanmasını sağladığımızda, çok daha iyi bir durumda olacağız" dedi. McDaniel, duman içinde hangi kimyasalların bulunduğundan emin olmadığını söyledi.

Bir Conyers BioLab temsilcisi, basına konuştu, "Conyers şirketi olarak, Georgia'daki tesisimizde meydana gelen olaya aktif olarak müdahale ediyoruz" dedi. Temsilci, "Çalışanlarımızdan yaralanan olmadığı bildirildi. Ekibimiz olay yerinde, durumu değerlendirmek ve kontrol altına almak için ilk müdahale ekipleri ve yerel yetkililerle birlikte çalışıyor." diye ekledi.

ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi

17 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Rockdale ilçesinin kuzey kesiminde, fabrikanın kuzeyindeki insanlara tahliye emri verildi. Tahliye emrine uyması mümkün olmayan kişilerin, pencerelerini ve kapılarını kapatarak evlerine sığınmaları önerildi. Bölgedeki polis departmanı sözcüsü Christine Nesbitt, 17 bin kişi için tahliye emri verildiğini, fakat kaç kişinin tahliye emrine uyduğunu bilmediğini söyledi. Bölgede, hastane ve karakollar hariç tüm kamu binaları kapatıldı.

ABD\'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi

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Son Dakika Dünya ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yelloz Kız:
    abartı sanatı 4 7 Yanıtla
  • Mert kursun :
    beter olun hiç üzülmedik 6 1 Yanıtla
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