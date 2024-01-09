ABD\'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var

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New York Brooklyn'da görevli işçilerin bir sinagogda yasa dışı olarak kazılmış olan tüneli betonla kapatma girişimi, sinagogda bulunan ve çoğunluğu İsrailli olan genç Yahudiler tarafından engelledi. Sinagoga çağrılan polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan tünelin içi görüntülenirken, alanın neden kazıldığına dair mide bulandıran iddialar var.

GİZLİ TÜNELDE YAKALANDILAR

ABD gizli tünel skandalı ile çalkalanıyor. Bir sinagogun altında gizli bir tünel bulundu. Ekiplerin müdahale ettiği tünelde, genç Yahudiler ile polis arasında arbede çıktı. Sinagogu işleten baş rahip Yosef Braun, genç Yahudilerin davranışlarının sinagoga karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi.

NEDEN KAZILDIĞINA DAİR VAHİM İDDİALAR VAR

Yasadışı olarak kazıldığı için yetkililer tarafından beton ile doldurulan tünellerin hangi amaca hizmet ettikleri henüz bilinmiyor. Ortaya atılan iddialar ise vahim. Bazıları sinagogu genişletmek için bazıları ise organ kaçakçılığı ya da çocuk istismarı için tünelin kazılmış olabileceğini öne sürüyor.

Bir kısım ise Yahudiler tarafından hazırlanan tünellerin koronavirüs döneminde gizlice ibadet etmek için kazıldığını tahmin ediyor.

TÜNELLERİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan tünellerin içinden çekilen görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda koli ve atığın bulunduğu tünel ağında çocuk sandalyesi ve yatak bulunduğu iddia ediliyor. Tünellerdeki incelemeler sürüyor.