New York Brooklyn\'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi

New York Brooklyn'da görevli işçilerin bir sinagogda yasa dışı olarak kazılmış olan tüneli betonla kapatma girişimi, sinagogda bulunan ve çoğunluğu İsrailli olan genç Yahudiler tarafından engelledi. Sinagoga çağrılan polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

SİNAGOGA SAYGISIZLIK OLARAK YORUMLADILAR

Sinagogu işleten baş rahip Yosef Braun, genç Yahudilerin davranışlarının sinagoga karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi.

TÜNELİN NE İÇİN KAZILDIĞI BİLİNMİYOR

Yasadışı olarak kazıldığı için yetkililer tarafından beton ile doldurulan tünellerin hangi amaca hizmet ettikleri henüz bilinmiyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE KAZILDI İDDİASI

Yahudiler tarafından hazırlanan tünellerin koronavirüs döneminde gizlice ibadet etmek için kazıldığı iddiası gündemde.