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New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi - Son Dakika
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New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi

ABD'de bir sinagogda yasa dışı olarak kazıldığı ortaya çıkan gizli tünel ülkede büyük ses getirdi. Pandemi sürecinde gizlice ibadet edebilmek için kazıldığı iddia edilen tünelleri betonla kapatmak için sinagoga giren yetkililer genç Yahudilerin tepkisiyle karşılaştı. Görevli işçileri engellemeye çalışan Yahudilerden 10'u polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

09.01.2024 - 11:03,  Güncelleme: 11:19
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New York Brooklyn'da görevli işçilerin bir sinagogda yasa dışı olarak kazılmış olan tüneli betonla kapatma girişimi, sinagogda bulunan ve çoğunluğu İsrailli olan genç Yahudiler tarafından engelledi. Sinagoga çağrılan polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

SİNAGOGA SAYGISIZLIK OLARAK YORUMLADILAR

Sinagogu işleten baş rahip Yosef Braun, genç Yahudilerin davranışlarının sinagoga karşı bir saygısızlık olduğunu söyledi.

ABD'yi karıştıran gizli tünel! Görevliler sinagoga girdi, genç Yahudilerden 10'u gözaltına alındı

TÜNELİN NE İÇİN KAZILDIĞI BİLİNMİYOR

Yasadışı olarak kazıldığı için yetkililer tarafından beton ile doldurulan tünellerin hangi amaca hizmet ettikleri henüz bilinmiyor.

ABD'yi karıştıran gizli tünel! Görevliler sinagoga girdi, genç Yahudilerden 10'u gözaltına alındı

PANDEMİ SÜRECİNDE KAZILDI İDDİASI

Yahudiler tarafından hazırlanan tünellerin koronavirüs döneminde gizlice ibadet etmek için kazıldığı iddiası gündemde.

ABD'yi karıştıran gizli tünel! Görevliler sinagoga girdi, genç Yahudilerden 10'u gözaltına alındı
New York Brooklyn\'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: ahit sandığını saklıyorlardır :) Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi - Son Dakika
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