ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya

ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı

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ABD'de inişe hazırlanan bir yolcu uçağı ile askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından en az 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç kazanın ardından kule ile kazaya karışan helikopter arasında geçen son konuşma da ortaya çıktı.

30.01.2025 08:29
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ABD'deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri'ne düşmesinin ardından kazanın bilançosu netleşiyor.

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÇARPIŞMA ÖNCESİ SON KONUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından CNN'in elde ettiği hava trafik kontrolörü ses kaydında, hava trafik kontrol operatörlerinin helikoptere ticari uçuşun görüş alanında olup olmadığını sorduğu ortaya çıktı.

Hava trafik kontrolörü helikoptere "PAT 2-5, CRJ görüş alanınızda mı?" dedikten kısa bir süre sonra "PAT 2-5 CRJ'nin arkasından geçin." dedi. Bu sözlerin ardından çarpışma gerçekleşti.

Kule daha sonra yaşananları diğer bir pilota bildirdi. Kontrolörün "Daha önce ne olduğunu fark ettiniz mi bilmiyorum ama 33'ün yaklaşma ucunda bir çarpışma oldu. Kapıya geri dönmek isterseniz, belirsiz bir süre operasyonları durduracağız. Şirketle koordine olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ne yapmak istediğinizi bana bildirin" dediği kayda geçti.

ABD\'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Helikopter, Havacılık, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • saim emirler:
    Güne böyle güzel haberlerle başlamak muhteşem... 38 62 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Cook güzel bir gun 17 30 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Aşağida masum insanlarin ölümüne sevinen vicdansiz zalimler sizin teröristlerden farkiniz ne 12 7 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    Allah rahmet eylesin hepsine 9 6 Yanıtla
  • Apple User:
    üzücü bir durum geçmiş olsun ABD . 6 9 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Geçmiş olsun ABD 4 9 Yanıtla
  • barış özcan:
    Başka bir haber ajansında 60 mürettebat olduğu söyleniyor, askeri helikopterde ise 3 kişi varmış. Şimdi ne demek lazım acaba; İyi olmuş demek geliyor içimden, bu kadar zulüm yapanları destekleyen halk yüzünden, ama ölenler desteklemiyorda olabilir, birde insanlık vijdanı var, ben susma hakkımı kullanıyorum. 8 2 Yanıtla
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