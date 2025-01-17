ABD\'yi yıkan felakette evine dönmek isteyenlere kötü haber

Dünya

ABD'ye kabusu yaşatan yangınla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

27 ÖLÜ, 26 KAYIP

Yetkililer, Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.

BİNLERCE YAPI YOK OLDU

Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyururken, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

SANTA ANA RÜZGARLARI GELİYOR

Los Angeles Ulusal Hava Durumu Merkezi, X sosyal medya hesabından ülkede 10 gündür kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, yangınla mücadelenin gelecek hafta saatte yaklaşık 72 ila 105 kilometre hızla esmesi beklenen Santa Ana rüzgarları nedeniyle zorlaşabileceği ifade edilirken geçen haftaki kadar olumsuz koşulların tekrarlanmamasının beklendiği belirtildi.

GERİ DÖNÜŞ AYLAR SÜREBİLİR

Yetkililer, yanan özel mülklerde tehlikeli madde incelemesi tamamlanana kadar bölge sakinlerinin yangın enkazını kaldırmasını veya temizlemesini güvenlik tehlikesi nedeniyle yasakladı. Bazıları kişiler için ise eve dönüş yapmalarının aylar sürebileceği bildirildi.

YENİ GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULUYOR

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), orman yangınlarında zarar gören mülklerden tehlikeli evsel atıkların çıkarılması için 500 personeli görevlendirerek temizlik süreci için yaklaşık 100 milyon dolar tahsis etti. Yetkililer, orman yangınlarıyla ilgili suçlarla mücadele etmek üzere ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve yerel yetkililerden oluşan bir görev gücü oluşturdu. Oluşturulan yeni görev gücünün, kundaklama, yağmacılık, dolandırıcılık ve yasadışı insansız hava aracı (İHA) faaliyetleri gibi suçlara odaklanacağı belirtildi.