ABD yönetimi küresel rekabeti kızıştıracak adım attı - Son Dakika
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Dünya

ABD yönetimi küresel rekabeti kızıştıracak adım attı

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Ocak ayında görevi Donald Trump'a devretmeyi planlayan Joe Biden yönetimi, son günlerinde Pekin ve Moskova yönetimlerinin tepkisini çekecek bir akrara imza attı. ABD, insan hakları ihlalleri iddiasıyla Çin ve Rus firmalarına ticaret kısıtlamaları getirdi.

11.12.2024 10:52
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ABD, aralarında iki Çin ve birkaç Rus firmasının da bulunduğu sekiz şirkete, insan hakları ihlalleri iddiasıyla ticaret kısıtlamaları getirdiğini açıkladı. Belirlenen Çin merkezli şirketler arasında, ABD yetkili insan hakları ihlallerine olanak sağlamakla suçladığı Zhejiang Uniview Technologies de yer alıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın adını açıkladığı diğer firma ise kamu güvenliği yetkililerinin hak ihlallerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan ürünler geliştirip sattığı söylenen Beijing Zhongdun Security Technology Group.

İşletmeler, ABD şirketlerinin kendilerine ihracat yapmadan önce lisansa sahip olmasını gerektiren bir "tüzel kişilik listesi"ne eklendi.

YÜZ TANIMA ŞİRKETLERİ DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Ticaret, Sanayi ve Güvenlik Bakan Yardımcısı Alan Estevez yaptığı açıklamada, "İnsan hakları ihlalleri, ABD'nin dış politika çıkarlarına aykırıdır" dedi.

Bu şirketlerin tüzel kişi listesine eklenmesinin amacının "ABD teknolojisinin insan hakları ihlalleri ve suistimallerine olanak sağlamak için kullanılmamasını sağlamak" olduğunu sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı, Moskova'ya yüz tanıma teknolojisi sağlayan ve Myanmar'da iş yapan bazı Rus firmalarını da listeye ekledi.

ABD yönetimi küresel rekabeti kızıştıracak adım attı

İnsan Hakları, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Ekonomi, Moskova, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD yönetimi küresel rekabeti kızıştıracak adım attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD yönetimi küresel rekabeti kızıştıracak adım attı - Son Dakika
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