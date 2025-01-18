TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor - Son Dakika
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Dünya

TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor

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Sosyal medya şirketi TikTok; ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabetin kurbanı olmak üzere. ABD'de Yüksek Mahkeme, sosyal medya platformu Tiktok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance'in, platformun ABD'deki versiyonunu Pazar gününe kadar satmaması halinde yasaklanmasını öngören yasayı onayladı.

18.01.2025 09:35
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ABD'nin TikTok savaşında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Yasanın ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmediğini belirten mahkeme, ABD hükümetinin uygulamaya sahip olan Çinli ByteDance şirketi ilgili meşru ulusal güvenlik endişelerini ortaya koyduğuna karar verdi. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu da, TikTok'un şimdi ABD'de onaylı bir alıcı bulması, aksi takdirde uygulama mağazalarından ve internet servis sağlayıcılarından kaldırılması anlamına geliyor.

DONALD TRUMP DÜĞMEYE BASABİLİR

Beyaz Saray, yasayı uygulama görevinin 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetimine düştüğünü açıkladı. Trump ise daha önce TikTok'u kurtarmanın bir yolunu bulacağını söylemişti. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Kongre üyeleri geçen yıl, Çin hükümetiyle bağlantıları konusundaki kaygılar nedeniyle, video paylaşım uygulamasının yasaklanması yönünde oy kullanmıştı. TikTok ise birçok kez Pekin yönetimiyle veri paylaşmadığını söylemişti. Yasaya göre platformun sahibi ByteDance'in genel bir yasakla karşılaşmaması için TikTok'u nötr bir tarafa satması için 19 Ocak'a dek süre tanıyor.

SATILMAZSA NE OLACAK?

Satış olmazsa, Apple ve Google uygulamayı yeni kullanıcılara sunamayacak. Ayrıca, mevcut üyelere herhangi bir güvenlik güncellemesi yapılmayacak ve bu da en nihayetinde uygulamayı kullanılamaz hale getirecek. ByteDance ise daha önce Tiktok'u satmayacağını söylemişti. Yüksek Mahkeme'nin yasanın ABD Anayasası'nın hükümetin ifade özgürlüğüne müdahalesini engelleyen birinci maddesini ihlal etmediği yönündeki kararı, herhangi bir itiraz notu olmadan onaylandı. Yargıçlar alt mahkemenin kararını onaylarken, kararda "TikTok'un 170 milyondan fazla Amerikalıya farklı ve geniş bir ifade alanı, temas aracı ve topluluk kaynağı sağladığına şüphe yok . Ama Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı hasımla ilişkileri konusundaki ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesi için satışın gerekli olduğuna karar verdi" denildi.

ÖZGÜRLÜK MÜ GÜVENLİK Mİ?

Yüksek Mahkeme'nin kararından sonra Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın TikTok konusundaki tutumunun aylardır net olduğunu söyledi. Sözcü "TikTok Amerikalıların kullanımına açık kalmalı. Ancak Amerikan sahipliğinde ya da Kongre'nin bu yasayı yaparken tespit ettiği ulusal güvenlik kaygılarını giderecek bir sahiplik yapısıyla" dedi. Ancak Jean-Pierre "sadece zamanlama" nedeniyle, Biden'ın yasayı uygulamanın Pazartesi günü göreve başlayacak bir sonraki yönetimin görevi olduğunu anladığını" kaydetti.

TRUMP: NE YAPACAĞIMI GÖRECEKSİNİZ

Donald Trump, CNN'e yaptığı açıklamada "En nihayetinde benim önüme gelecek ve ne yapacağımı göreceksiniz" demişti. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Çin lideri Şi Jinping ile konuştuğunu ve TikTok'un da ele alındığını söyledi. Trump, geçen ay da, genç seçmenlerin desteğini almasında yardımcı olduğundan uygulamaya "sıcak baktığını" belirtmişti. Trump, ilk başkanlığı dönemindeyse başkanlık emriyle benzer bir yasağı uygulamayı amaçlıyordu.

"TİKTOK KULANICI VERİSİ TOPLUYOR"

Siber güvenlik şirketleri, TikTok'un uygulamada görüntülenenlerin ötesinde kullanıcı verisi toplama kabiliyeti olduğunu söylüyor. Çin, 2017'de ülke dışında yaşayan Çin vatandaşlarının ülkenin istihbarat kuruluşlarıyla işbirliği yapmasını şart koşan bir yasayı kabul etmişti. Ancak Pekin yönetimi, şirketlere hükümet için bilgi toplama baskısı yaptığı iddialarını reddediyor ve yasağı eleştiriyor. TikTok daha önce birçok kez kendisinden veri istenmediğini açıklamıştı.

TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor

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Son Dakika Dünya TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    insanların bu cesareti hep sosyal medyadan kapatılsın 11 0 Yanıtla
  • Fk:
    bu tiktoklar rezalettir pisliktir insanlar tiktokta yapmadıkları namusuzluklar kalmıyor kapatılmalı 6 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    ABD merkezli sosyal medya devlerinin (facebook, instagram vs ) tekelleşme çabası. Sosyal medya gücünü elinde bulunduran dünyayı yönetir.. 6 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    yasak herzaman yanlisi dogurur yasak olmaz. engel koy sinir getir ama yasak olmazzz 0 2 Yanıtla
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