Washington'daki silahlı saldırının şüphelisi küf davası açmış doktor çıktı - Son Dakika
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Washington'daki silahlı saldırının şüphelisi küf davası açmış doktor çıktı

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Washington\'daki silahlı saldırının şüphelisi küf davası açmış doktor çıktı
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Washington DC'deki VIDA Fitness spor salonunda 12 Kasım sabahı açılan ateşte 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Şüpheli olarak belirlenen 55 yaşındaki acil servis doktoru Matt Lambert'in, dairesindeki su sızıntısı ve küf nedeniyle bina yönetimine dava açtığı ortaya çıktı. Polis, anlaşmazlığın saldırının nedeni olup olmadığını araştırıyor.

ABD'nin başkenti Washington DC'nin Logan Circle bölgesinde 12 Kasım sabahı meydana gelen silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. VIDA Fitness adlı spor salonunda başlayan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Saldırının şüphelisi olarak belirlenen 55 yaşındaki acil servis doktoru Matt Lambert, olayın ardından spor salonunun bulunduğu binadaki lüks dairesine sığındı.

Polis ekipleri, yedinci kattaki daireye barikat kuran Lambert'i teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren görüşmeler sırasında şüphelinin daire kapısının arkasından polis ekiplerine en az iki kez ateş açtığı bildirildi.

POLİSLE BİR SAAT BOYUNCA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Polis ekipleri, Lambert'in bulunduğu daireye girmek için müzakereciler aracılığıyla iletişim kurdu. Yaklaşık bir saat süren görüşme sırasında şüpheliden teslim olması istendi.

Ancak görüşme devam ederken polis ekipleri dairenin içinden silah sesi duydu. Lambert'in telefona yanıt vermemesi üzerine ekipler daireye zorla girdi. İçeride silahla yaralanmış halde bulunan şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Washington'daki silahlı saldırının şüphelisi küf davası açmış doktor çıktı

1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 4 KİŞİYİ YARALADI

Saldırı, 12 Kasım sabahı saat 08.00 sıralarında VIDA Fitness adlı spor salonunda başladı. O sırada yaklaşık 50 kişinin bulunduğu salonda ateş açan Lambert'in saldırısında bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüphelinin daha sonra bina dışına çıkarak ateş açtığı ve 4 kişiyi yaraladığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı ve yakınlardaki bazı okullarda güvenlik önlemleri alındı.

1,1 MİLYON DOLARLIK DAİRESİNDE KÜF SORUNU YAŞIYORDU

Saldırının şüphelisi Matt Lambert'in, yaşadığı yaklaşık 1,1 milyon dolar değerindeki lüks dairesinde uzun süredir su sızıntısı ve küf sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

Washington'daki silahlı saldırının şüphelisi küf davası açmış doktor çıktı

Acil servis doktoru olan Lambert, binanın dış cephesinde gerçekleştirilen çalışmaların dairesine su sızmasına ve duvarların içinde küf oluşmasına neden olduğunu öne sürmüştü. Mart 2025'te bina yönetimine dava açan Lambert, dairesinde 100 bin doları aşan hasar meydana geldiğini iddia etmişti.

Mahkeme kayıtlarına göre Lambert, yaşadığı sorunlar nedeniyle Kasım 2024'ten itibaren dairesinde oturamadığını savunmuştu. Dava, saldırının gerçekleştiği sırada henüz sonuçlanmamıştı.

Washington'daki silahlı saldırının şüphelisi küf davası açmış doktor çıktı

SALDIRIDAN SAATLER ÖNCE “MANİFESTOM MÜHENDİSLİK RAPORU” PAYLAŞIMI

New York Post'un haberine göre Lambert ile bağlantılı olduğu değerlendirilen bir X hesabından saldırıdan kısa süre önce dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

“Manifestom bir mühendislik raporudur” ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, dairedeki su sızıntısı, nem ve küf sorunlarına ilişkin teknik bir rapor yayımlandı.

Polis, Lambert'in bina yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlığı doğrularken, bu uyuşmazlığın saldırının kesin nedeni olup olmadığının araştırıldığını bildirdi. Yetkililer, olayın motivasyonuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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