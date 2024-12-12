Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Geniş Video İzle

Somali ile Etiyopya arasındaki gerilimin Ankara'nın arabuluculuğuyla çözülmesiyle ilgili bir bir açıklama yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim'' dedi.

12.12.2024 17:48  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali ile Etiyopya arasında yaşanan "Somaliland" krizi Ankara'da Türkiye'nin arabuluculuğunda sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katıldığı ve gün boyu süren görüşmelerle iki ülke arasında Ankara Bildirisi imzalandı. İki ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN "YENİ BAŞLANGIÇ" VURGUSU

Ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk" açıklamasını yaptı.

GÜL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gül, paylaşımında "Afrika kıtasının en eski problemlerinden birisi olan ve birçok kanlı savaşa yol açan Somali - Etiyopya anlaşmazlığının, Türkiye'nin katkılarıyla Ankara'da imzalanan bir anlaşmayla çözüm yoluna girmesi, tarihi bir gelişmedir. Bu sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ve tüm emeği geçenleri tebrik ederim" ifadelerine yer verdi.

İşte Gül'ün o paylaşımı;

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı tebrik etti

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Hakan Fidan, Diplomasi, Etiyopya, Politika, Ankara, Somali, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • k K:
    En son aklın başına geldi mi? Seni kapının önüne koyan Cumhurbaşkanı'nın da Korkmaya başladın mı? Onun gücünü görünce. 35 60 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    körler sağırlar birbirini ağırlar 39 38 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Bunada noluyosa artık, tuhaf ve anlamsız çıkışları var. 38 4 Yanıtla
  • altan eroglu:
    vay maydanoz buradasın yani gördük seni 33 9 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Bunun gibileride Cumhurbaşkanlığı yaptı.Hiç bir halta yaramayan, asalak. 25 6 Yanıtla
  • yılmaz çelik:
    hangi sıfatla? Sen artık hiçsin ve hiç kalacaksın... 13 2 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    onlarda esrar eron ticareti yapsalar amerika her iki tarafada silah vermiş idi afganistan ve pyd ye verdiği gibi 14 1 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Ne kuduruyor be malum partililer. Beter olun 4 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gülüyorum ya 6 2 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı:
    yeşil ışık yaktı... 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
18:59 Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
18:45 ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz ABD Dışişleri Bakanı: Terörle mücadele için Erdoğan ile görüşeceğiz
18:44 Ahmet Davutoğlu’nun mektubuna Erdoğan’dan yanıt Ahmet Davutoğlu'nun mektubuna Erdoğan'dan yanıt
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
06:50 Esad’ın kaçışı sonrası Türkiye’ye uygulanan ambargo ortaya çıktı Esad'ın kaçışı sonrası Türkiye'ye uygulanan ambargo ortaya çıktı
02:09 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı 35 yıllık komşusunun evine duvarı yıkıp girdi, tüm eşyaları kendi evine taşıdı
01:48 ABD’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Harika bir ilişkimiz var
01:28 BM Genel Kurulu, Gazze’de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını kabul etti
00:57 Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 19:36:20. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.