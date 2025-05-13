Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum - Son Dakika
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Dünya

Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan\'dan PKK\'nın fesih kararına ilk yorum

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin "Kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

13.05.2025 15:55
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5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

ÖCALAN MESAJ YAYIMLADI

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken söz konusu gelişmeye ilişkin teröristbaşı Abdullah Öcalan da bir mesaj yayımladı.

"MESAJLARI SAYGIYLA SELAMLIYORUM"

Öcalan bugün yayınladığı mesajında kongreden de bahsederek "Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

PKK FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARINI DUYURDU

Terör örgütü PKK, dün 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. kongresinin kararlarını açıkladı. PKK, yaptığı açıklamada silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini duyurdu. 9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, iki farklı alanda birbirine paralel olarak yapılan kongrede "Abdullah Öcalan'ın çağrısı temelinde tarihi kararlar alındığı" kaydedilmiş ve sonuçların yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmişti. PKK sonuç bildirgesinde, "Önder Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat tarihi açıklamasıyla başlayan süreç, yaptığı çok yönlü çalışmalar, değişik tarzlarda sunduğu perspektifler ışığında 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplanan 12. Parti Kongremiz başarıyla tamamlandı" denildi.

Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

"PKK ADIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI"

Bildirgede, "PKK'nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK'nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadelerine yer verildi.

"TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ YENİDEN DİZAYN EDİLMELİ"

Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yapıldığı bildirgede, "Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" denildi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

Abdullah Öcalan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Şevki Sünger:
    koymayın şu bebek katili pcin resmini 63 18 Yanıtla
  • Sk 06:
    hainler demleniyor 46 23 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Bu kan dursun da artık yeter ya ama çomak sokan çok olacak yerli ve yabancı hainler tarafından özellikle yerli 32 18 Yanıtla
  • MAHMUT BAŞAK:
    Allah bizi bu terör belasını da yerli ve yabancı hainlerde korusun inşallah ya kurtarsın ya 19 3 Yanıtla
  • n5685244:
    sanki her şey anlaşılmış başta süreç kendiliğinden işliyor ADB Avrupa daki bütün terör destekçileri süreci çok olumlu karşılıyor Neden acaba 16 4 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Şu pisligi gözümüz alışsın diye burnumuza sokmaya çalışıyorsunuz .kıyamet yakındır 17 2 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    "pkk adiyla sonlandirildi" yani "akp sagolsun ypg olarak devam edecez, yandasimiz israille suriyenin yarisini isgal ettik ozerklik anlasmamizi imzaladik bakin citlari cikmiyor" 14 5 Yanıtla
  • Numin null:
    ulan bırakın ve bitmiş PKK belası daha ne konuşuyorsunuz ortalığı karıştırmayın sağduyu davranın 1 3 Yanıtla
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