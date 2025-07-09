Abdullah Öcalan'dan yeni fotoğraf - Son Dakika
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Abdullah Öcalan'dan yeni fotoğraf

Abdullah Öcalan\'dan yeni fotoğraf
09.07.2025 09:03
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İmralı Cezaevi'nden Abdullah Öcalan'ın yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik bir mesaj hazırlığında olduğu belirtilen Abdullah Öcalan'ın, sesli ve görüntülü bir açıklama yapması bekleniyor. Öcalan'ın mesajında, ''Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın'' çağrısında bulunacağı ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik ilk somut adımını atmasıyla, yeni çözüm sürecinin hızlanması bekleniyor.

ÖCALAN'IN YENİ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Silah bırakma töreninden 1 gün önca Ayrıca PKK'ya yakın hesaplar, Öcalan'ın İmralı'da kaydedilen yeni videosundan bir görüntü paylaştı. Görüntüde Öcalan'ın giydiği tişört dikkat çekerken, kilo aldığı görüldü.

Abdullah Öcalan'dan yeni fotoğraf! Sesli ve görüntülü mesaj bekleniyor

İMRALI HEYETİNİN ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

DEM Partili kaynaklar, ,DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı son görüşmesinde Öcalan'ın sürece ilişkin çok kararlı olduğunun altını çizdiğine değindi. Sürecin Öcalan'ın insafı, çabası, iradesi ve zorlamasıyla ilerlediğine dikkati çeken DEM Partililer, Öcalan'ın öngörüsünün silah bırakma görüntüsünden sonra sürecin hızlanacağı yönünde olduğunu aktardı.

SİLAH BIRAKMA TÖRENİ

ANKA'nın DEM Partili kaynaklara dayandırdığı videoya göre, 11 Temmuz Cuma günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Süleymaniye'de yapılması planlanan PKK'nın silah bırakma etkinliği güvenlik gerekçesi sebebiyle canlı yayınlanmayacak. DEM Parti, töreni izlemesi için bir heyet oluşturdu. Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bazı DEM Partili milletvekilleri yer alacak.


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