Abdullah Öcalan\'dan yeni fotoğraf

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından silah bırakmaya yönelik ilk somut adımını atmasıyla, yeni çözüm sürecinin hızlanması bekleniyor.

ÖCALAN'IN YENİ FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Silah bırakma töreninden 1 gün önca Ayrıca PKK'ya yakın hesaplar, Öcalan'ın İmralı'da kaydedilen yeni videosundan bir görüntü paylaştı. Görüntüde Öcalan'ın giydiği tişört dikkat çekerken, kilo aldığı görüldü.

İMRALI HEYETİNİN ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

DEM Partili kaynaklar, ,DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı son görüşmesinde Öcalan'ın sürece ilişkin çok kararlı olduğunun altını çizdiğine değindi. Sürecin Öcalan'ın insafı, çabası, iradesi ve zorlamasıyla ilerlediğine dikkati çeken DEM Partililer, Öcalan'ın öngörüsünün silah bırakma görüntüsünden sonra sürecin hızlanacağı yönünde olduğunu aktardı.

SİLAH BIRAKMA TÖRENİ

ANKA'nın DEM Partili kaynaklara dayandırdığı videoya göre, 11 Temmuz Cuma günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Süleymaniye'de yapılması planlanan PKK'nın silah bırakma etkinliği güvenlik gerekçesi sebebiyle canlı yayınlanmayacak. DEM Parti, töreni izlemesi için bir heyet oluşturdu. Heyette DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile bazı DEM Partili milletvekilleri yer alacak.



