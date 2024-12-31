Acil iniş yapan uçakta kabin görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Acil iniş yapan uçakta kabin görevlisi hayatını kaybetti

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Motor arızası nedeniyle acil iniş yapan Airbus A220-300 tipi yolcu uçağında kabinin dumanla dolması sonucu bir kabin görevlisi hayatını kaybetti. Swiss International Air Lines sözcüsü ve CEO'su durum hakkında üzüntülerini dile getirdi.

31.12.2024 13:40  Güncelleme: 13:46
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Motor arızası nedeniyle acil iniş yapan yolcu uçağında yaşanan duman olayının ardından bir kabin görevlisi hayatını kaybetti.

Bükreş'ten Zürih'e giden Airbus A220-300 tipi uçak, motor arızası sonucu kabinin dumanla dolması üzerine 23 Aralık'ta Avusturya'nın Graz kentine acil iniş yaptı. 74 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçak tahliye edildi, 12 kişi olay yerinde tedavi gördü.

Bir kabin görevlisi helikopterle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı, bir diğer görevli de hastaneye kaldırıldı. Bir hafta sonra kabin görevlilerinden biri hayatını kaybetti.

Swiss International Air Lines sözcüsü, "Büyük bir üzüntüyle, genç meslektaşımızın Pazartesi günü Graz'daki hastanede hayatını kaybettiğini bildirmek zorundayız" açıklamasını yaptı.

Havayolu şirketinin CEO'su Jens Fehlinger, "Değerli meslektaşımızın ölümü bizi derinden sarstı. Swiss adına ailesine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

İlk soruşturmalar, motorlardaki teknik bir arızanın kabin ve kokpitin dumanla dolmasına neden olduğunu gösteriyor. Avusturya savcılığı, olası ihmalkarlık nedeniyle yaralanma konusunda soruşturma başlattı.

Swiss'in operasyon müdürü Oliver Buchhofer, "Bu bizim için en üzücü günlerden biri. Swiss ekibimizden bir meslektaşımızı kaybetmek beni perişan etti" dedi ve ilgili makamlarla birlikte olayın nedenlerini araştıracaklarını vurguladı.

Bu olay, Güney Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının soruşturması devam ederken yaşandı. Pazar günü Muan Uluslararası Havalimanı'nda bir Jeju Air yolcu uçağı piste çakıldıktan sonra beton duvara çarpmış ve 181 kişiden sadece ikisi hayatta kalmıştı.

Acil iniş yapan uçakta kabin görevlisi hayatını kaybetti

Havacılık, Güvenlik, İsviçre, 3-sayfa, Dünya, CEO, Son Dakika

Son Dakika Dünya Acil iniş yapan uçakta kabin görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Celal Özdemir:
    Dünyada noluyor ??? 18 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    2024 yılının bitmesine günler kala, dünyanın bir kaç ülkesinden uçak arızaları ve kazaları ilgili haberler geldi.çok ilginç. 14 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    2025 gümbür gümbür 10 0 Yanıtla
  • Derviş:
    siz inanmayacaksınız ama 2025 de ufo lar dünyada hayal değil gerçek den olacak 0 0 Yanıtla
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