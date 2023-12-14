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Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da otomobiliyle bir kuryenin ölümüne neden olurken, şahsın yurt dışına kaçması büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Somali makamlarıyla irtibat halindeyiz. Sanığın Türkiye'ye getirilerek yargılanması söz konusu" ifadelerini kullandı.

14.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:19
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İstanbul'da çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası yurt dışına kaçmıştı. İnfial yaratan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şahsın önümüzdeki günlerde yargılanmak için ülkemize gelmesinin söz konusu olduğunu söyledi.

KURYEYİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YURT DIŞINA KAÇTI

Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Adalet Bakanı Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Yargılama için buraya gelmesi söz konusu

"TÜRKİYE'YE GELİP YARGILANMASI SÖZ KONUSU"

Şahsın elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçması yankı uyandırırken Adalet Bakanı Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Somali ile ilgili olarak önceliğimiz vatandaşımız. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak vazifemizdir. Serbest bırakma kararından sonra ortaya çıkan görüntülerle tekrar müdahale edildi. İki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için adli tıp raporu bekleniyor. Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ver yargılanması söz konusu olacak.

Sosyal medyada bu konu malzeme yapılmaya çalışılıyor. Özgür Özel de eleştirilerde bulunmuş. vatandaşımızın savunmasını Özel'e bırakmayız. Hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali tarafı da iyi niyetle baktı olaya. Yakın zamanda yargılama süreci başlamış olacak."

Bakan Tunç\'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye\'ye getirilmesi söz konusu
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Son Dakika Dünya Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu - Son Dakika
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