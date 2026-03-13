Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı - Son Dakika
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı

Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
13.03.2026 05:50
Adana ve Batman\'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı
Adana ve Batman'da gece yarısı çalan sirenler bölgede büyük panik yarattı. İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçildiği öne sürülürken, Batman Havalimanı'ndan yükselen siren sesleri de vatandaşları tedirgin etti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı füze olduğunu ileri sürdüğü bir cismin havada imha edildiği yönünde görüntüler paylaşırken yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama bekleniyor.

Adana ve Batman'da gece yarısı duyulan siren sesleri vatandaşları tedirgin etti. İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçildiği iddia edilirken, Batman Havalimanı çevresinden gelen siren sesleri bölgede kısa süreli paniğe yol açtı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Gece saatlerinde Adana ve Batman'da duyulan sirenler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nde alarm verildiği öne sürülürken, Batman Havalimanı çevresinde de sirenlerin çaldığı bildirildi. Siren seslerini duyan vatandaşlar yaşananlara anlam veremeyince çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

GÖKYÜZÜNDEKİ CİSİM MERAK KONUSU OLDU

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gökyüzünde hareket eden ve ardından imha edildiği iddia edilen bir cisme ait olduğu öne sürülen görüntüler paylaştı. Paylaşımlarda söz konusu cismin füze olabileceği ileri sürüldü. Ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından bölgedeki vatandaşlar büyük tedirginlik yaşarken, olayın nedenine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler, sirenlerin çalmasına ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin yapılacak resmi bilgilendirmeye çevrildi.

