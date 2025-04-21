AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
13.43 KM DERİNLİKTE
Saat 20.24'te meydana gelen depremin 13.43 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2025.04.21 20:25:3339.252829.000312.2-.-3.6-.-YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)İlksel
2025.04.21 20:24:3839.262728.96734.9-.-4.34.2KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)İlksel
2025.04.21 17:32:0737.869037.41205.0-.-1.8-.-BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)İlksel
2025.04.21 16:58:1839.033826.234211.3-.-2.0-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)İlksel
2025.04.21 16:40:5836.575728.772516.2-.-1.8-.-DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)İlksel
2025.04.21 16:18:3740.420728.77507.2-.-2.0-.-ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)İlksel
2025.04.21 16:06:3036.596025.369211.0-.-2.82.5EGE DENIZI İlksel
2025.04.21 14:39:2237.925234.94825.4-.-2.0-.-UCKAPILI-CAMARDI (NIGDE)İlksel
2025.04.21 13:53:0536.622828.81988.9-.-2.4-.-DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)İlksel
2025.04.21 13:50:2636.635225.67339.7-.-2.1-.-EGE DENIZI İlksel
2025.04.21 13:29:5136.402237.31628.6-.-2.2-.-SURIYE İlksel
Son Dakika › Dünya › Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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