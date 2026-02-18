Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler - Son Dakika
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler

Haberin Videosunu İzleyin
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
18.02.2026 10:18  Güncelleme: 10:25
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olan kuvvetli yağış, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, İzmir'de deniz seviyesi 85 santimetreye kadar yükseldi. Çanakkale'de çekilen fotoğraf ise afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, İzmir, Çanakkale ve Aydın'da hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, altyapı yetersizlikleri de tabloyu ağırlaştırdı.

Cadde ve sokakların göle döndüğü kentlerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı ana arterlerde ulaşım durma noktasına geldi. Ekipler su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İZMİR'DE DENİZ SEVİYESİ 85 SANTİMETRE YÜKSELDİ

İzmir'de etkisini artıran yağışlı hava sistemi ve güneyli rüzgârlar, deniz seviyesinde dikkat çekici bir yükselmeye yol açtı. Pasaport ölçüm istasyonundan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olması.

BASINÇ DÜŞTÜ, DENIZ KABARDI

Sabah saatlerinde 1005 milibar civarında ölçülen hava basıncı, gün içinde 1000 milibar seviyesinin altına kadar geriledi. Hava basıncının düşmesiyle deniz yüzeyi yukarı doğru yükselme eğilimi gösterdi. Bu duruma öğleden sonra hızlanan lodos da eklenince Körfez'de su kıyıya doğru itilerek deniz seviyesinde belirgin artış yaşandı. Akşam saatlerinde yoğun yağan yağmur da deniz seviyesinin yükselmesinde önemli bir etken oldu.

RÜZGÂR ÖĞLEDEN SONRA GÜÇLENDI

Rüzgârın hızı sabah saatlerinde hafif seyrederken, öğle saatlerinden sonra artarak zaman zaman 6–9 metre/saniye aralığına ulaştı. Özellikle 13.00–15.00 saatleri arasında etkisini artıran rüzgâr, kıyı hattında dalga yüksekliğini artırdı ve bazı noktalarda dalga aşmalarına neden oldu.

Başta Alsancak Kordon ve Karşıyaka kıyı kesimi olmak üzere riskli bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rögarlarda geri basma riskine karşı pompa sistemlerini devreye alırken, itfaiye ekipleri ise su baskını ihbarlarına müdahale etti. Zabıta ekipleri de kıyı hattında düzenli devriye faaliyetlerini sürdürdü.

ÇANAKKALE'DE BARAJ DOLDU, SARIÇAY YÜKSELDİ

Çanakkale'de etkili olan sağanağın ardından Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Daha sonra barajın dolusavağı açıldı. Hem sağanak hem de açılan dolusavağın ardından Sarıçay taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan su altında kaldı. Duraktaki araçlar şoförler tarafından son anda kurtarılırken, Sarıçay yatağındaki bazı tekneler suya gömüldü. Öte yandan taşan Sarıçay dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de çekilen bu fotoğraf ise vehametin en boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

AYDIN'DA EVLER BOŞALTILDI

Yağışların etkili olduğu Aydın'ın Söke ilçesinde ise Kızılkilise Deresi'nin debisinin yükselmesi üzerine taşkın alarmı verildi. Atatürk Mahallesi'nde risk altındaki evler için tahliye kararı alındı. Söke Kaymakamlığı koordinasyonunda polis ve belediye ekipleri, vatandaşları evlerinden alarak güvenli bölgelerdeki otellere yerleştirdi.

