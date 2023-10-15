Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan, geçen hafta yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün aynı büyüklükteki deprem ile yeniden sallandı.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

2 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen hafta Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.