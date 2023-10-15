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Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Güncelleme: 15.10.2023 07:41

Geçen hafta meydana gelen depremde 2 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Afganistan'da bu sabah 6.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı sonrası yıkım ve can kaybı olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Afganistan, geçen hafta yaşanan 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün aynı büyüklükteki deprem ile yeniden sallandı.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Ülkenin batı bölgelerinde yaşanan sarsıntı sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmedi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

2 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen hafta Afganistan'ın kuzeyinde 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 2 bine yakın kişi hayatını kaybederken binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

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Son Dakika Dünya Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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