Evli adamla ilişkiye giren kadın, sabah uyandığında ayaklarına bakınca dehşeti yaşadı - Son Dakika
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Evli adamla ilişkiye giren kadın, sabah uyandığında ayaklarına bakınca dehşeti yaşadı

08.12.2022 15:12

Afrika'da yaşandığı iddia edilen bir olay, herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. İddiaya göre evli bir adamla ilişkiye girerken yakalanan kadına, adamın karısı tarafından büyü yapıldı. Sabah uyandığında ayaklarını inek toynağı olarak gören kadın, kuyruğunun da çıktığını söyledi.

Doğu Afrika'da yer alan ülkeler arasında yer alan Tanzanya'da yaşandığı öne sürülen bir olay, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. İddiaya göre batıl inançlarıyla bilinen ülkede bir kadın, evli adamla ilişkiye girerken adamın karısına yakalandı.

SABAH UYANDIĞINDA DEHŞETİ YAŞADI

Olayın ertesi sabah uyanan kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü köylülerin iddiasına göre adamın büyücü olan karısı tarafından yapılan büyü nedeniyle talihsiz kadının ayakları inek toynağına dönüştü. Kalça kısmından da kuyruk çıktı.

Evli adamla ilişkiye giren kadın, sabah uyandığında ayaklarına bakınca dehşeti yaşadı

KÖY MEYDANINDA TOPLANIP DESTEK OLDULAR

Köy meydanında toplanan meraklı kalabalık, çember içerisine aldıkları kadının ayaklarını incelemeye başladı. Köylüler bir yandan kadına destek verirken, diğer yandan da büyücü kadının cezalandırılmasını istedi. Sosyal medya kullanıcıları ise böyle bir olayın gerçek olamayacağını öne sürdü.

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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evli adamla ilişkiye giren kadın, sabah uyandığında ayaklarına bakınca dehşeti yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evli adamla ilişkiye giren kadın, sabah uyandığında ayaklarına bakınca dehşeti yaşadı - Son Dakika
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