Evli adamla ilişkiye giren kadın, sabah uyandığında ayaklarına bakınca dehşeti yaşadı

Doğu Afrika'da yer alan ülkeler arasında yer alan Tanzanya'da yaşandığı öne sürülen bir olay, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. İddiaya göre batıl inançlarıyla bilinen ülkede bir kadın, evli adamla ilişkiye girerken adamın karısına yakalandı.

SABAH UYANDIĞINDA DEHŞETİ YAŞADI

Olayın ertesi sabah uyanan kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü köylülerin iddiasına göre adamın büyücü olan karısı tarafından yapılan büyü nedeniyle talihsiz kadının ayakları inek toynağına dönüştü. Kalça kısmından da kuyruk çıktı.

KÖY MEYDANINDA TOPLANIP DESTEK OLDULAR

Köy meydanında toplanan meraklı kalabalık, çember içerisine aldıkları kadının ayaklarını incelemeye başladı. Köylüler bir yandan kadına destek verirken, diğer yandan da büyücü kadının cezalandırılmasını istedi. Sosyal medya kullanıcıları ise böyle bir olayın gerçek olamayacağını öne sürdü.