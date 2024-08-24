Afrika Konferansı'nda diplomatlar birbirine girdi! Plaketi görünce resmen masaya uçtu - Son Dakika
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Dünya

Afrika Konferansı'nda diplomatlar birbirine girdi! Plaketi görünce resmen masaya uçtu

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Afrika Kalkınma Konferansı'na Fas ve Cezayirli diplomatlar arasındaki kavga damga vurdu. Sahra Çölü'nün bir kısmına hak iddia eden Fas diplomatı, Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini masaya uçarak kaldırmaya çalıştı. Sahra Cumhuriyeti'ni destekleyen Cezayirliler ise Faslı diplomatı yere düşürdü. Boğuşma bir süre de yerde devam ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

24.08.2024 11:41
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Japonya'daki Afrika Kalkınma Konferansı'nda Fas'ı temsil eden diplomat, Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini masaya uçarak kaldırmak isteyince ortalık karıştı. Cezayirlililer Faslı diplomata engel olurken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

PLAKETİ KALDIRMAK İSTEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Afrika Kalkınma Konferansı'nda sinirler gerildi. Konferansa katılan Fas'ın bir diplomatı, Sahra Çölü'nün bir kısmında hak iddia ettiği için masadaki Sahra Cumhuriyeti heyet plaketini kaldırmak istedi.

DİPLOMATLARIN KAVGASI KAMERADA

Hızla masaya koşarak plaketi almaya çalışan diplomata Cezayirliler engel oldu. Cezayirli diplomat Faslı diplomatı tutarak yere düşürdü. Boğuşma bir süre de yerde devam etti. Kavga salondakilerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAHRA ÇÖLÜ SORUNU

2020-2023 Batı sahra çatışmaları, Fas'ın Gergerat'a askeri müdahalesi, Fas Krallığı ile tek taraflı bağımsızlık ilan eden Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti arasındaki silahlı bir çatışmadır. Toplam 18 asker ölmüştür.

Afrika Konferansı\'nda diplomatlar birbirine girdi! Plaketi görünce resmen masaya uçtu

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Son Dakika Dünya Afrika Konferansı'nda diplomatlar birbirine girdi! Plaketi görünce resmen masaya uçtu - Son Dakika

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