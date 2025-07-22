Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı" - Son Dakika
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Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"

Ahmed Şara\'ya peş peşe suikast girişimi! "Ölümden Türkler kurtardı"
22.07.2025 13:05
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Suriye'de Esed sonrası ilk Cumhurbaşkanı olan Ahmed Şara'nın son 7 ayda 3 kez suikast girişimine uğradığı ortaya çıktı. İsrail basınına göre, her defasında suikast planları Türk istihbaratının devreye girmesiyle bozuldu.

Suriye'de 8 Aralık 2024'te Esed rejimini devirerek ülke yönetimini devralan Ahmed Şara'nın son 7 ayda 3 kez suikast girişimine maruz kaldığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin özel haberine göre, saldırılardan en az biri Türk güvenlik birimlerinin müdahalesiyle engellendi.

"ŞARA'NIN HAYATINI TÜRKLER KURTARDI"

İsrail basını, Şara'ya yönelik ilk suikast girişiminin başkent Şam'daki Kasrü'l Şaab Sarayı çıkışında gerçekleştiğini yazdı. Şüpheli hareketlilik üzerine Türk güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi. Haberde, "Şara'nın hayatını Türkler kurtardı" ifadeleri dikkat çekti.

YOL DEĞİŞTİRİLDİ, SALDIRI ÖNLENDİ

İkinci saldırı girişimi, Ürdün sınırındaki Dera vilayetinde yaşandı. Bölgeye ziyarette bulunan Şara'nın konvoy güzergâhında, Suriye ve Türk güvenlik birimlerince iki şüpheli tespit edildi. Yol değişikliği ile saldırı önlendi. Olay, kamuoyuna duyurulmadan kapatıldı.

SİLAH PUSU EYLEME GEÇMEDEN BOZULDU

Üçüncü ve en ciddi suikast planı ise Şam'da sabit bir güzergâh üzerine kurulan silahlı pusuydu. Türk ve yerel istihbaratın son anda fark ettiği saldırı hazırlığı, eyleme geçmeden bozuldu. Bu olaydan kısa süre sonra Şara'nın Şam'dan ani şekilde ayrılması, dikkat çekti.

İsrail ve Arap basını, Şara'nın tüm bu girişimlere rağmen kamuoyuna bilgi verilmemesi yönünde talimat verdiğini belirtiyor.

Güvenlik, Politika, İsrail, Suriye, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ahmed Şara'ya peş peşe suikast girişimi! 'Ölümden Türkler kurtardı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Güven Yaşar:
    Türk askerini öldüren adamı iyi koruyun 23 82 Yanıtla
  • Erdi.5358179454:
    Eski teröristi biz mi kurtarıyoruz. Vay arkadaş 26 62 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kusacagiz artik Suriye hallerinden.. abd ulus devlet istemiyor iste cikari icin..itrail ile beraber kendilerinde ulus kimligi yaratirken diger her yerde ulus kimlik olmasin diye mezhep ise mezhep etnik ise etnik ayrimcilik kullaniyorlar. adamlar kac yil onceki laflarini gerceklestirdi 3 e bolecekler iste Suriyeyi er gec irakta basardiklari da bu fiilen irak bolunmis halde zaten. bizde de bastilar dugmeye koltuk derdine bizimkiler takildi pesine.. ama ben halkin derim sag duyusuna guveniyorum... 12 17 Yanıtla
  • Ahmet Akkas:
    demekki sara yi Türklerindir koruyor bide kiy.et bilse turk halkına 50 dolar öyle hatırlıyorum vize uyguluyorsunuz biraz rahatlayın unutur bunlar sara eski bi tereris dehilmiydi 11 16 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    Demokrasi ve azınlık hakları yok. 2 16 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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