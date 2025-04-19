Ahmet Davutoğlu: Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmalıyız - Son Dakika
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Dünya

Ahmet Davutoğlu: Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmalıyız

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haberler.com'a yaptığı açıklamalarda ''Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmamız lazım'' dedi.

19.04.2025 18:51
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Ahmet Davutoğlu, artan ticari gerginliğe ilişkin "Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmamız lazım" açıklamasında bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM VAR"

Haberler.com'un sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Dünyadaki ekonomik politik sistemde büyük bir dönüşüm var. Trump'ın ilan ettiği politikalar, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemi derinden sarsacak. ABD'nin küresel sistemdeki hakimiyeti temelde üç şeye dayanıyordu.

Birisi BM sistemi, ikinci ittifaklar sistemi yani NATO, üçüncüsü de serbest ticaret ve dolarizasyon. ABD'nin ekonomik hakimiyeti piyasaları dolara endekslemesiydi. Son alınan kararlar serbest ticaret düzeninin olumsuz olarak etkileyecek. Dünya Ticaret Örgütü'nü işlevini azaltacak" ifadelerini kullandı

"TİCARET SAVAŞINA HAZIR OLMALIYIZ"

Açıklamalarının devamında "Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmamız lazım. Hem heyecanlıyım Türkiye'nin önünü açacak gelişmeler olabilir hem de kaygılıyım doğru adımlar atılmazsa Türkiye'nin siyasi ekonomik anlamda zarar görmesi mümkündür" diyen Davutoğlu, "Doğru politika Türkiye'nin rekabet gücünü maksimize etmektir. Doğru politika Türkiye'deki sektörlerin rekabetini arttırmaktır" dedi.

"ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ"

Davutoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Şu an Türkiye Avrupa Birliği perspektifinde yeni bir kapı açıldı. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı var. Süratle Gümrük Birliği revizyonu yapmak lazım. Avrupa'nın güvenliği konusunda da işbirliği yapmak lazım. ABD ile ilişkilerde de dış ticaret dengesini koruyucu davranmalı. ABD'nin uluslararası sistemi bozan davranışlarının da örneğin Filistin politikasının risklerine karşı önlem almak zorundayız.

Çin ile ilişkilerde de Türkiye lojistik üs olma kapasitesine sahip. Başka ülkelerin de Türkiye'yi az gümrük vergisi uygulayan ülke olarak değerlendirmesi sağlanmalı."

Ahmet Davutoğlu: Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmalıyız
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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ahmet Davutoğlu: Önümüzdeki dönemde dünya ticaret savaşlarına hazır olmalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emir Arslan:
    Sende en önde saf tut. çünkü piyonlar herzaman en önde savaşırlar 24 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Kim bu ? 22 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Arada bir kamera denk getirebilirse konuşur abimiz 19 0 Yanıtla
  • Kemal:
    maşallah zehir gibi 17 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SEN DERT ETME DAVUTOGLU O ISLER SENI ASAR SEN BINDE 1 OYLA OYLE SEYLERE GİRME MAZALLAH SURIYE GIBI YAPARSIN 12 3 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    bu adamı haber yapmak bi taraflarını açanları haber yapmakla eş değer 13 1 Yanıtla
  • At.12345:
    bu bizim hayin kımıl cepnin yanında deyilmiydin kimil 6 3 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    BİZİMKİLER ...CEMİL.... : ''SEVİM ÇABUK GEL ... KOŞ KOŞ ...BAK SVAŞ ÇIKMIŞ...'' 8 1 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Ben 50 yaşıma geldim hala ekonomik olarak Savaş içindeyim dünyada ekonomi savaşı çıktı ne ala 8 0 Yanıtla
  • Tony Montana:
    TENCERE YUVARLANMİS SENİN Kİ BENDEN KARA KONUSAYİMDA NE OLURSA OLSUN 7 1 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    bademler 6 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    bu hala ne konuşuyor ya 4 0 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    bırde utanmadan konusmuyorlarmı kan emıcıler 1 0 Yanıtla
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