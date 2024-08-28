Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı - Son Dakika
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Dünya

Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı

Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı

İsrail'deki Hecht Müzesi'nde 4 yaşında bir çocuk, 3.500 yıllık bronz çağı küpünü kırdı. Cam korumasız sergilenen eser, ziyaretçilere yakın olması için bu şekilde konumlandırılmıştı. Müze müdürü Dr. Rivlin, aileyi suçlamayıp anlayış gösterdi ve tekrar davet etti. Küp restore edilecek. Olay, müzelerde güvenlik ve erişilebilirlik dengesini tartışmaya açtı, eser sergileme politikalarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

28.08.2024 10:02
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İsrail'deki Hecht Müzesi'nde 4 yaşındaki bir çocuk, 3.500 yıllık değerli bir küpü kazara kırdı. Bronz Çağı'na ait olan ve MÖ 2.200-1500 yılları arasına tarihlenen bu eser, 35 yıldır müzede sergileniyordu.

Müze yönetimi, arkeolojik eserleri ziyaretçilere daha yakın kılmak amacıyla küpü cam koruma olmadan sergilemeyi tercih etmişti. Bu karar, kazanın gerçekleşmesinde etkili oldu.

Olay sonrasında Müze Müdürü Dr. Inbal Rivlin'in yaklaşımı takdir topladı. Rivlin, aileyi suçlamak yerine anlayışlı davrandı ve onları yeniden müzeye davet etti. Bu tutum, müzenin eğitici rolünü ve toplumla olan bağını güçlendirdi.

Küp, bir konservasyon uzmanı tarafından restore edilecek ve kısa süre içinde tekrar sergilenecek. Bu süreç, antik eserlerin korunması ve onarılması konusundaki uzmanlığı gösteriyor.

Müze yönetimi, bu olaya rağmen eserleri bariyersiz sergileme geleneğini sürdürme kararı aldı. Ancak Dr. Rivlin, ebeveynlere çocuklarına müze ziyareti öncesinde rehberlik etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bu olay, müzelerde güvenlik ve erişilebilirlik arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme getirdi. Kültürel mirasın korunması ile toplumun bu mirasa erişimi arasındaki denge, müzecilik alanında önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı

İsrail, Dünya, İsrail, Eğitim, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sabri İnce: Kırdığınız ,yıktığınız hayatları davet etme şansınız var mı .. 6 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: ferhat eser küpü kırdın 3 0 Yanıtla
  • İlker TAŞ: Bizde olsaydı ne yaşanırdı ? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı - Son Dakika
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