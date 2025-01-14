Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü

Geniş Video İzle

Endonezya'nın Bangka bölgesinde 5 yaşındaki Caca, ailesinin yanında timsah saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Caca, anne ve babasıyla birlikte yıkanmak için girdiği gölette tuzlu su timsahının saldırısına uğradı. Timsah, ailesinin tüm müdahalelerine rağmen çocuğu sürükleyerek sulara götürdü.

14.01.2025 10:51  Güncelleme: 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Bangka bölgesinde yaşanan trajik olayda, 5 yaşındaki Caca, ailesinin gözleri önünde timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Bukit Layang köyünde Cumartesi sabahı saat 09:00 sularında meydana geldi. Anne ve babasıyla birlikte yıkanmak için göle giren küçük Caca, aniden ortaya çıkan tuzlu su timsahının saldırısına uğradı. Anne babasının tüm müdahale çabalarına rağmen timsah, çocuğu sürükleyerek sulara götürdü.

Bölge arama kurtarma ajansı başkanı I Made Oka Astawa, "Yerel polis, köylüler ve kurtarma ekiplerimiz gün boyu süren aramaların ardından timsahı yakaladı. Küçük kızın cansız bedenine ise ertesi sabah ulaşıldı" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, bölgedeki timsah saldırılarının son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. 2014'ten bu yana en az 478 kişi hayatını kaybederken, 531 kişi yaralandı. Kalay madenciliğinden kalan ve yağmur sularıyla dolan çukurların timsahların yaşam alanına dönüşmesi, benzer olayların yaşanma riskini artırıyor.

Yetkililer, özellikle madencilik sonrası oluşan göletlere yaklaşılmaması konusunda halkı uyarıyor. Bölgede 22 feet uzunluğa ve 1.000 kilogram ağırlığa ulaşabilen timsahların yaşadığı belirtiliyor.

Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü
Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü
Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü
Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü
Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü

Endonezya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oguz null:
    Biraz daha dikkatli olun ebeveynler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:12:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ailesi ile yıkanmak için göle giden 5 yaşındaki kız, timsah tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.