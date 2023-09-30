AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyona tepki: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Stokholm Büyükelçiliği yakınlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

"ÇİRKİN SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

"Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapılmıştır" diyen Çelik, "Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamasının devamında bu saldırılarla karalı bir şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur" dedi.

İşte Ömer Çelik'in o paylaşımları;

BİR TEPKİ DE BAŞDANIŞMAN KILIÇ'TAN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınadı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yanında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçlarının ve terör propagandasının olağan hale geldiği İsveç'te, özgürlük kisvesi altında her türlü suç ve hakaret serbest hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İsveç makamlarının artık bu pervasızlığı durdurarak, gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan Kılıç, bu yönetim şeklinin ve vurdumduymaz tavrın, terör örgütlerinin elinde kukla olmak dışında başka bir faydasının olmayacağının altını çizdi.