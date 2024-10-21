FETÖ elebaşı Gülen\'in ölümüyle ilgili AK Parti\'den ilk açıklama

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FETÖ ELEBAŞI, BÜYÜK BİR İHANET AĞININ MİMARIYDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de ölmesiyle ilgili konuştu. Çelik şunları söyledi: "Terörist başının ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek, çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net şekilde göstermektedir. Terörist başı Fethullah Gülen büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Bugün de bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti.

Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz.

"İSMİNİ NETANYAHU GİBİ KATİLLERLE YAN YANA YAZDIRDI"

Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra kimler tarafından himaye edildiklerini daha net bir şekilde görmüş olduk. Kurdukları ağların üstüne gitme noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birçok odakları tahrip edildi. İsmini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı son bulmuş oldu. Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz."