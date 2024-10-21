FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika
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Dünya

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, ''FETÖ elebaşı Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz.'' dedi.

21.10.2024 16:36
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: FETÖ ELEBAŞI, BÜYÜK BİR İHANET AĞININ MİMARIYDI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'de ölmesiyle ilgili konuştu. Çelik şunları söyledi: "Terörist başının ülkemizdeki milli egemenliği gasp etmek, çalmak üzere ordumuza, milletimize büyük kötülükler yapmak üzere bir projenin taşeronluğunu yaptığını net şekilde göstermektedir. Terörist başı Fethullah Gülen büyük bir ihanet ve cinayet ağının mimarlığını yapmıştı. Bugün de bütün suç ve cinayetleriyle bu dünyayı terk etti.

Bu zihniyetle aynı güçle mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Uzun zamandır bu örgüt mensuplarının yaptığı faaliyetlere dikkat ettiğimizde aynı cinayet şebekesini işlevsel kılmak için çeşitli ülkelerde faaliyetler yürüttüğünü ve kendilerince uygun fırsat bulmaya çalıştıklarını net bir şekilde görüyoruz.

"İSMİNİ NETANYAHU GİBİ KATİLLERLE YAN YANA YAZDIRDI"

Emperyalist projelerin taşeronluğunu yapmış bir şahıstı. Bu dünyayı terk etmiş oldu. Şimdi yaptıkları açıklamaları gördükçe aynı ihanet ve cinayet şebekesini sürdürmeye çalıştıklarını görüyoruz. 15 Temmuz'dan sonra kimler tarafından himaye edildiklerini daha net bir şekilde görmüş olduk. Kurdukları ağların üstüne gitme noktasında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birçok odakları tahrip edildi. İsmini Netanyahu gibi katillerle yan yana yazdıran, İslam'ı istismar eden bir kötülük abidesinin hayatı son bulmuş oldu. Gülen, İslam'ı ve milli değerlerimizi istismar eden bir haindi. Bu yapıyla kararlılıkla mücadele edeceğiz."

FETÖ elebaşı Gülen\'in ölümüyle ilgili AK Parti\'den ilk açıklama

Ömer Çelik, Politika, AK Parti, Güncel, Sözcü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • ferhat eser:
    Peki neden fetönün siyasi ayağı yargilanmadi sorgulanmadı chp siyasi ayağı için meclis araştırması istedi neden kabul edilmedi 201 20 Yanıtla
  • cemalettin naillioglu:
    Düne kadar sayın hocanızdı gelde bu hasret bitsin diyordunuz chp Fetullah gülen için tehlike dediğinde ise sizler chp yi din düşmanı ilan etmiştiniz hatırlatmak istedim 158 16 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    he hepiniz icazet alıyordunuz 129 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EN SON KONUŞMASI, HATTA HIC KONUŞMAMASI GEREKEN AKEPE 109 20 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    CEHAPE DEMLENİYOR YİNE 33 88 Yanıtla
  • soner yavuz:
    beraber yürüdüğünüz günlerde beraber ıslandığınız günlerde olimpiyatlar hazırladığınız günlerde böyle demiyordunuz sayın ömer çelik bir çoğunuz eteğini öpmek cennete gitmek adına önünde diz çöküyorlar boy boy fotoğraflar var 103 12 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Borsa kurup, Parayı vereni allayıp pulluyorsunuz. Milletle dalga geçer gibi mücadele ediyoruz diyorlar şaka gibi 87 8 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    mezardan ölüleri kaldırıp oy kullanmaya gidin referandumda derken iyiydi aranız 77 8 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Akp seri üzgün 56 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Hepiniz Konuşun Başka Kim Kaldı Özgür Özel 11 23 Yanıtla
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