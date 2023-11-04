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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir

Son Güncelleme: 04.11.2023 13:37

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliama ve Batı'nın sessizliğine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu hükümetine sert sözlerle yüklendi. ''Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir.'' diyen Çelik, ''Barbarlık topyekun insanlığa savaş açmıştır. Barbarlığa karşı insanlığın sesi yine Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın ateşkes çağrısı ve barış için ortaya koyduğu eylem planı, Gazzeli masumları koruyacak tek yoldur.'' ifadelerini kullandı.

İsrail 29 gündür bombalamaya devam ettiği Gazze'de sivilleri katletmeye devam ediyor. Gazze'de masum insanların öldürmesine batı sessiz kalırken, İsrail'e en sert tepki ise Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hamas bir terör örgütü değil, mücahitler topluluğudur" sözleri Türkiye'nin tavrını net bir şekilde ortaya koydu. İsrail'e son tepki ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Batı'nın tavrını eleştiren Çelik, Netanyahu hükümetine "Cinayet makinesi" diye seslendi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir. Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir.

Gazzelilerin yaşama hakkını esas almadan kim sadece 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyorsa, bu insanlık suçlarının faillerindendir. Masumların öldürüldüğü her katliamdan sonra 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' diyerek Gazzelilerin yaşama hakkının yok edilmesini teşvik edenler, bu cinayet makinesinin asıl destekçisidir.

"BATILI ÜLKELER İNSAN HAKLARI VE HUKUKTAN BAHSETMİYOR"

Netanyahu bir katliam siyaseti izlerken Batılı ülkeler şimdiye kadar hiç gür sesle insan hakları ve hukuktan bahsetmediler. Tam tersine 'İsrail'in kırmızı çizgilerle bağlı olmadığını' söylüyorlar. 'İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz' diyenler 'daha çok cinayet işle' demektedirler.

"BARBARLIK İNSALIĞA SAVAŞ AÇMIŞTIR"

Barbarlık topyekun insanlığa savaş açmıştır. Savaş sadece Gazze'de değil, insanlığın kalbindedir. Her kim Gazzelilerin yaşama hakkından bahsetmeden tek başına 'İsrail'in kendini savunma hakkı'ndan bahsediyorsa tetikçinin arkasındaki odur. Her kim masum çocukların ölümünün ardından 'İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz' diyorsa insanlığa açılan savaşın asıl planlayıcısıdır.

"BARBARLIĞA KARŞI İNSANLIĞIN SESİ YİNE TÜRKİYE"

Barbarlığa karşı insanlığın sesi yine Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın ateşkes çağrısı ve barış için ortaya koyduğu eylem planı, Gazzeli masumları koruyacak tek yoldur. İnsanlığın barbarlığa karşı mücadelesi ve masumların korunması içinCumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planı en önemli ve en hayati zemindir."

Ömer Çelik, AK Parti, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert sözler: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir - Son Dakika
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