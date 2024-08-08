Akademisyen Güney Ferhat Batı: İsrail\'in etrafında siyasi istikrarsızlık yaratılmak isteniyor

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Akademisyen ve yazar Güney Ferhat Batı, Haberler.com Youtube stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Haniye suikastının arka planını ve bu suikastın Orta Doğu'daki güç dengelerine etkilerini değerlendirdi. "Haniye suikastının altındaki nedenler tam olarak nedir? Suriye iç savaşının bu duruma ne derece etkisi oldu?" sorusuna yanıt veren Batı, suikastın yalnızca bir olay olarak değil, geniş bir jeopolitik bağlamda ele alınması gerektiğini belirtti.

"İSRAİL'İN TOPRAĞINI GENİŞLETMESİ İÇİN ORTADOĞU YENİDEN DİZAYN EDİLİYOR"

Ferhat Batı, "İsmail Haniye suikastına baktığımızda, Orta Doğu jeopolitiğine bakmamız lazım," diyerek başladığı değerlendirmesinde, bölgedeki çatışmaların ve siyasi manevraların İsrail'in stratejik çıkarlarına hizmet ettiğini vurguladı. 2011 yılından bu yana Suriye'de süren iç savaşın, İsrail'in Büyük İsrail Devleti'ni kurma hedefi doğrultusunda bir araç olarak kullanıldığını belirten Batı, "İsrail'in bu hedef doğrultusunda önünü açmak için, Hamas'ın öncü lideri İsmail Haniye gibi isimlerin ortadan kaldırılması önemli bir stratejik hamledir," ifadesiyle bu suikastın önemine dikkat çekti.

"İSRAİL'İN ETRAFINDA SİYASİ İSTİKRARSIZLIK YARATILMAK İSTENİYOR"

Batı, ayrıca suikastın, İsrail'in Orta Doğu'daki jeopolitik çıkarlarını koruma ve genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti. "İsrail'in etrafında siyasi istikrarsızlık olan devletler yaratılmak isteniyor ve İsrail'in gitgide toprağını genişlettiğini söyleyebiliriz," diyen Batı, bu durumu İsrail'in yaşam alanını ve güvenliğini artırma çabası olarak değerlendirdi. Orta Doğu'nun bu jeopolitik yeniden dizayn süreci içinde, Haniye gibi figürlerin ortadan kaldırılmasının, İsrail'in bölgedeki nüfuzunu pekiştirmek için stratejik bir adım olduğunu vurguladı.