Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı

Dünya

Bingöl\'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de peş peşe iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Akdeniz olan ilk deprem saat 21.19'da oluşurken; depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 9.12 kilometre altında meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, yine merkez üssü Akdeniz olan ikinci deprem saat 21.22'de meydana gelirken; depremin büyüklüğü 4.3 oldu. Deprem yerin 9.81 kilometre altında oluştu.