Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı - Son Dakika
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Dünya

Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı

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AFAD, merkez üssü Akdeniz olan iki depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremlerin büyüklükleri ise 4.3 ve 3.5 olarak açıklandı.

24.12.2024 21:52
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de peş peşe iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Akdeniz olan ilk deprem saat 21.19'da oluşurken; depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Deprem yerin 9.12 kilometre altında meydana geldi.

İKİNCİ DEPREM

AFAD'ın verdiği bilgilere göre, yine merkez üssü Akdeniz olan ikinci deprem saat 21.22'de meydana gelirken; depremin büyüklüğü 4.3 oldu. Deprem yerin 9.81 kilometre altında oluştu.

Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı

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Son Dakika Dünya Akdeniz peş peşe gelen depremlerle sallandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Sezgin Altınbaş:
    asgari ücret için iş bırakma eylemi yapılacakmış haydi arkadaşlar tepkilerinizi gösterin heryerden 6 5 Yanıtla
  • monşer null:
    Ufak Sarsıntı Bunlar Normaldir.. Panik Yok 1 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    geliyor gelmekte olan Allah' büyük afetlerden korusun inşallah 1 0 Yanıtla
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