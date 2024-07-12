Akılalmaz ceza! İstifa etmeyen çalışanı 4 gün boyunca karanlık odaya kapattılar - Son Dakika
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Dünya

Akılalmaz ceza! İstifa etmeyen çalışanı 4 gün boyunca karanlık odaya kapattılar

Akılalmaz ceza! İstifa etmeyen çalışanı 4 gün boyunca karanlık odaya kapattılar

Çin'de bir oyun şirketinin istifa etmeyen çalışanına verdiği ceza hayrete düşürdü. 4 gün boyunca elektriğin olmadığı karanlık bir odaya hapsedilen çalışanın cep telefonuna da el konuldu.

12.07.2024 16:06
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Çin'de işçi ve işveren arasında gerçekleşen sıra dışı olaylara her gün yenileri eklenirken, ülkeden gelen haber Çin'deki sert çalışma koşullarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Bir oyun şirketinin istifa etmesi için çalışanını 4 gün boyunca elektriği olmayan bir odaya kapattığı öğrenildi.

Olay, Guangzhou Duoyi Network adlı oyun şirketinin hakkında çıkan mahkeme kararına itiraz etmesi ile ortaya çıktı. İddiaya göre şirket, oyun tasarımcı olarak çalışan Liu Linzhu şirkete giriş kartının çalışmadığını ve şirket sistemlerine giremediğini fark etti. Bunu yöneticilerine bildiren Liu'dan istifa etmesi istendi. Liu'nun bunu kabul etmemesi sonrası ertesi gün şirket yöneticileri, Liu'yu eğitime alacaklarını söyledi ve oyun tasarımcısını sadece bir masa ve sandalye olan ve elektriği olmayan karanlık bir odaya kapattılar. Liu'nun ifadesine göre tasarımcının telefonu da kendisinden alındı. Mesai saati bitince Liu'nun eve gitmesine izin verildi ancak ertesi gün yeniden Liu karanlık odaya alındı.

MAHKEME ŞİRKETİ HAKSIZ BULDU

Olay, Liu'nın eşinin kocasına yapılan muameleyi beşinci gün polise şikayet etmesi ile mahkemeye taşındı. Mahkeme Liu'nun karanlık odaya kapatılmasının, işverenlerin çalışanlara uygun çalışma koşulları sağlamasını zorunlu kılan İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca yasadışı olduğuna karar verdi. Ayrıca mahkemeden atanan gözlemciler, şirketin mesai saatleri içinde çalışanlarının telefonlarını topladığını raporlarken, çalışanların gün içinde veya mesai sonrasında hiçbir şekilde birbirleri ile iletişime geçmelerinin yasak olduğunu da ekledi. Mahkeme, şirketi haksız buldu ve çalışana yapılan muamele nedeniyle Liu'ya 380 bin yuan (52 bin dolar) ödenmesine hükmetti.

UYGUNSUZ İÇERİKLİ SİTELERE Mİ BAKTI?

Şirket ise Çin'in sosyal medya sitesi Weibo üzerinden mahkeme kararına itiraz edeceklerini ifade etti. Şirket Liu'nın çalışma saatlerinde uygunsuz içerikleri olan sitelere baktığını tespit ettiklerini dile getirdi. Liu bu iddiaları kesin olarak reddetti. Şirkete daha önce de gelirlerinin iyi olduğu bir dönemde çalışanlarından maaşlarını yüzde 10 oranında indirmeye zorladığı iddiasıyla da dava açılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İnsan Hakları, 3.Sayfa, İş Dünyası, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akılalmaz ceza! İstifa etmeyen çalışanı 4 gün boyunca karanlık odaya kapattılar - Son Dakika

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