Alaska\'da Rus ve Amerikan savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma meydana geldi

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Alaska yakınlarındaki uluslararası hava sahasında gerçekleşen bir olay, ABD ve Rusya arasındaki gerginliği yeniden alevlendirdi. Bir Rus Su-35 savaş uçağı, Rus Tu-96MS nükleer bombardıman uçağını takip eden bir Amerikan F-16 jetine tehlikeli bir şekilde yaklaştı.

ABD Kuzey Komutanlığı (NORAD) tarafından yayınlanan görüntülerde, Rus uçağının Amerikan jetinin sadece birkaç metre yakınından geçtiği görülüyor. NORAD komutanı General Gregory Guillot, Rus pilotun davranışını "güvensiz, profesyonel olmayan ve herkesi tehlikeye atan" olarak nitelendirdi. Guillot, buna karşılık ABD uçağının "güvenli ve disiplinli" bir rutin uçuş gerçekleştirdiğini vurguladı.

Olayın iki tarafta da farklı yankıları oldu. Rusya'da pilot bir kahraman olarak karşılanırken, bazı askeri kanallar bu davranışın ödüllendirilmesi gerektiğini savundu. Rus yetkililer olayın kendi perspektiflerinden görüntülerini yayınladı, ancak tartışmalı yaklaşma anını göstermediler.

Tu-95MS 'Bear' olarak bilinen Rus bombardıman uçakları, ülkenin nükleer cephanesinin önemli bir parçası olup, aynı zamanda Ukrayna'daki savaşta konvansiyonel füze saldırıları için de kullanılıyor.

Bu olay, Moskova'nın Batı'yı nükleer bir Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açmakla suçladığı hassas bir dönemde gerçekleşti. Uzmanlar, bu tür tehlikeli yaklaşımların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Uluslararası toplum, benzer olayların tekrarlanmaması ve olası bir çatışmanın önlenmesi için iki ülkenin de daha sorumlu davranmasını bekliyor. Bu olay, uluslararası hava sahası üzerindeki gerginliğin artmasına neden olurken, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin hassasiyetini de gözler önüne seriyor. İki ülke arasındaki diyalogun önemi, bu tür olayların önlenmesi için bir kez daha vurgulanmış oldu.