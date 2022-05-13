Aldatılan kadın intikam için 8 erkekle ilişkiye girdi - Son Dakika

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 47 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Laura Friedman Williams, 22 yıllık eşi tarafından aldatıldığını öğrenince intikam amaçlı Tinder uygulamasına girerek ilişkiye girecek erkekler aradı. Kocasından intikam almayı kafasına koyan Laura, evine davet ettiği 8 erkekle birden cinsel ilişkiye girerek akıllara durgunluk verdi. 47 yaşındaki kadın, yaptığından asla pişmanlık duymadığını ifade etti.

ARKADAŞINDAN TINDER ÖNERİSİ

Günlerce ne yapacağını düşünen Laura, bir arkadaşından aldığı tavsiye üzerine Tinder'a girdi ve erkeklerle eşleşmeye başladı.