Alevlere teslim olan köyden yürek yakan manzara! Bir kimliği, bir de telefonu kaldı
09.08.2025 10:57
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangınında Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen yandı. Köyde evi zarar gören Faize Soran sadece kimliğini ve telefonunu alevlerden kurtarabildi. Köyün bir diğer sakini ise Birgül Civir ise sadece 3 tavuğunu kurtarabildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi. Bayramiç ilçesinde başlayan yangın Saçaklar köyünde büyük maddi hasara sebep oldu. Yangında ormanlık alanlar, tarım arazileri, evler ve damlar zarar gördü. Evi yıkılan Faize Soran ise o anları mikrofonlara anlattı.

ÇOK SAYIDA EV YANDI

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının ilk çıkış anında 4 uçak, 4 helikopter havadan, 27 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ise karadan müdahale etti. Alevler, bazı yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nin yakınına kadar ulaştı. Yangının yaklaştığı sitede yaşayanlar, tahliye edildi. Bir itfaiye aracı da alevler arasında kalarak kullanılmaz hale gelirken 5 köy boşaltıldı. Yangında; merkezde 131, Bayramiç'te 654 kişinin tahliye edildi.

SAÇAKLI KÖYÜ TAMAMEN YANDI

Yangında Saçaklı köyünde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yangın nedeniyle çok sayıda ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Köyde meydana gelen zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi. Bölgede ekipler tarafından müdahaleler devam ediyor.

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınlarının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi. Paylaşımında Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ayrıca Yumaklı,Sarıcaeli köyü yakınlarından çıkan yangınla ilgili dört şüphelinin de jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

"KİMLİĞİMİ TELEFONUMU ALIP ÇIKTIM"

Bayramiç yangınında evini kaybeden Faize Soran, sabah saatlerinde geldiğinde gördüğüne inanamadı. Soran, "Kapıya çıktım. Gün yüzü böyle kararmış. Güneş tutulmuş dedim. Gökyüzüne bakarken şu taraftan bir duman. Orada fabrika var. Dedim gideyim alana çıkayım da haber vereyim. Meğerse millet ayağa kalkmış. Bana dediler ki git kimliğini al. Evden kimliğimle telefonumu alıp çıkmam bir oldu. Jandarma bizi hemen köyden çıkardı. Meğerse yangın gelmiş buraya. Hiç farkında değiliz, haberimiz yok. Eviniz ne durumda? Gördüğün gibi evimiz şu. Ev denirse şu. Bütün her şeyiniz oradaydı. Bir canım, bir telefonum, bir de kimliğim. Başka bir şey yok" dedi.

YANGINDA GERİYE 3 TAVUĞU KALDI

Evi ve damı kullanılmaz hale gelen Birgül Civir ise sabah saatlerinde geri döndüğünde ise damda hayata tutunan tavuklarını gördü. Civir, dumandan etkilenen tavukları için ekipler ve gönüllülerden yardım istedi. Çevredekiler Civir'in tavukları için seferber oldu. Birgül Civir çok üzgün olduğunu söyleyerek "Görünmez kaza çıktı köyümüzde yangın. Evimiz yandı. Mahsüllerimiz vardı, yağımız vardı, tuzumuz vardı yandı. Tavuklar vardı onlar da yanmış. Üç tanesi kalmış. Çok üzgünüm." dedi.

Haberler.com Özel, Çanakkale, Bayramiç, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

