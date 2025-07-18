Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025 Projesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025 Projesi Gerçekleştirildi

18.07.2025 12:25
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Uluslararası GENÇ Derneği gönüllü gençleri, Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025 projesini gerçekleştirdi. Proje Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. ve Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yıl dönümünde; Aliya'nın çizdiği perspektiften bakmak ve emanetini sahiplenmek amacıyla farklı sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcılar, Marş Mira yürüyüşüne ve Aliya'yı anma programına katıldı.

Uluslararası GENÇ Derneği gönüllü gençleri, "Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025" projesini gerçekleştirdikten sonra, son olarak da Bilge Kral Aliya'yı anmak üzere Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin de katılımıyla bir program düzenledi.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. ve Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yıl dönümünde; Aliya'nın çizdiği perspektiften bakmak ve emanetini sahiplenmek amacıyla Türkiye'nin dış misyon temsilcileriyle farklı sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcılar, Marş Mira yürüyüşüne ve Aliya'yı anma programına iştirak ederek Aliya'nın vasiyetine uymaya gayret ettiler.

Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025 Projesi Gerçekleştirildi

"Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır"

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ve Uluslararası GENÇ Derneği Başkanı Yahya Uyar'ın açılış konuşmalarıyla başlayan program, Yazar Süleyman Ragıp Yazıcılar'ın "Gençlerin Aliya'dan Öğrenecekleri" başlıklı konuşmasıyla devam etti.

Program akışı kapsamında, sanatçı Yusuf Goncagül'ün gerçekleştirdiği musiki icrasıyla şehitler yad edildi.

Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025 Projesi Gerçekleştirildi

Programın onur konuğu olarak katılan Bosna Savaşı'nın efsanevi ismi, Crni Labudovi (Siyah Kuğular) Komutanı Harun Hodzic, Aliya'yla olan dostluğuna ve onun liderliğinde bir komutan olarak savaşma fırsatı bulmuş olmasına daima şükrettiğini dile getirdi. Hodzic, şehadetin kendisine henüz nasip olmamasından dolayı da derin bir hüzün taşıdığını ifade etti.

Aliya'nın yalnızca bir siyasetçi değil; bir lider, vizyon sahibi ve aralarındaki en cesur kişi olduğunu vurgulayan Hodzic, Türkiye'nin savaş sırasındaki yardımlarının büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Her yıl İstanbul ve Çanakkale'yi ziyaret ettiğini ve saatlerce şehitlerle muhabbet ettiğini de içtenlikle paylaştı.

Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025 Projesi Gerçekleştirildi

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Saraybosna Büyükelçisi Sayın Emin Akseki, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağın yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda kalpten gelen bir bağ olduğunu ve bu bağı korumak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025 Projesi Gerçekleştirildi

Son Dakika

Son Dakika Dünya Aliya'nın İzinde, Umudun Peşinde: Marş Mira 2025 Projesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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