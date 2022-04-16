Aliyev'den tüm dünyaya Bayraktar SİHA sitemi: Biz kullanınca ölüm silahı, Ukrayna kullanınca melek - Son Dakika
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Aliyev'den tüm dünyaya Bayraktar SİHA sitemi: Biz kullanınca ölüm silahı, Ukrayna kullanınca melek

16.04.2022 13:50

2020 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri alan ve Bayraktar SİHA'ları kullanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, o dönemde sarf edilen "ölüm silahı" tanımlamasına sitem etti. Aliyev, "Biz topraklarımızı almak istediğimizde, Bayraktar'ları kullandığımızda bunu 'ölüm silahı' olarak değerlendirdiler. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar'a 'melek' diyorlar. Fark budur, ikili standart budur. Bize karşı adaletsizlik budur." dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ topraklarını işgal etmesi sonrasında Azerbaycan karşı saldırı başlatmış ve neredeyse 2 ay gibi bir sürede topraklarını geri almıştı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaştaki en büyük rol ise Azerbaycan'ın kullandığı Bayraktar SİHA'ların olmuştu.

SİTEM ETTİ

52 gündür Rus işgali altında bulunan Ukrayna da Bayraktarlar ile düşmana karşı koymaya çalışıyor. SİHA'lar sık sık dünya gündeminde de övgü dolu sözlerle yer alıyor. Aliyev de bu noktada çifte standart uygulandığını belirterek sitemini dile getirdi. Aliyev o dönem kullanılan Türk SİHA'ları için "ölüm silahı" diyenlerin, şimdi Ukrayna güzellemesi yaptığını aktardı.

"O ZAMAN 'ÖLÜM SİLAHI' DİYENLER ŞİMDİ 'MELEK' DİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Rusya-Ukrayna savaşında görüyoruz. Vaktiyle biz topraklarımızı almak istediğimizde, meşhur Bayraktar'ları kullandığımızda bunu 'ölüm silahı' olarak değerlendirdiler. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Bayraktar'a 'melek' diyorlar. Fark budur, ikili standart budur. Bize karşı adaletsizlik budur." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Aliyev'den tüm dünyaya Bayraktar SİHA sitemi: Biz kullanınca ölüm silahı, Ukrayna kullanınca melek - Son Dakika


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