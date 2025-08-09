Aliyev ile Paşinyan, Trump\'ı \'\'Nobel Barış Ödülü\'ne\'\' aday gösterecek

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir hayalini kurduğu Nobel Barış Ödülü'ne adım adım yaklaşıyor.

TARİHİ ANLAŞMAYI TRUMP DUYURDU: SAVAŞI SONSUZA KADAR BİTİRMEYE KARAR VERDİLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, anlaşmaya varılan üçlü mutabakat ile iki ülke arasındaki savaşın sona erdiğini ilan etti. Trump, "Tam 35 yıl boyunca savaştılar, şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca da dost olacaklar. Azerbaycan ve Ermenistan savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi" dedi.

ALİYEV, PAŞİNYAN İLE BİRLİKTE TRUMP'I NOBEL'E ADAY GÖSTERECEKLERİNİ DUYURDU

Aynı masada yan yana oturarak ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıkan ve mutabakat metnine imza atan liderlerden Aliyev ise "Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor, (Paşinyan) birlikte aday göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Aliyev "Nobel'i Başkan Trump'tan daha fazla hak eden var mı?" diye de sordu.

KAMBOÇYA DA TRUMP'I ADAY GÖSTERMİŞTİ

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, dün yaptığı açıklama ile Tayland'la yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı nedeniyle Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini duyurmuştu. Norveç Nobel Komitesi'ne bir mektup gönderdiğini belirten Manet, mektubunda, "Potansiyel olarak yıkıcı bir çatışmayı önleyen bu zamanında müdahale, büyük bir can kaybının önlenmesinde hayati öneme sahipti ve barışın yeniden tesis edilmesine giden yolu açtı" ifadelerine yer verdiğini söylemişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet

PAKİSTAN VE İSRAİL'İN DE ADAYI TRUMP

Öte yandan Pakistan da geçtiğimiz haziran ayında Hindistan'la olan anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olduğu için Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçen ay Norveç Nobel Komitesi'ne gönderdiği mektubu Trump'a sunarak kendisini ödüle aday gösterdiğini söylemişti.