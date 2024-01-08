Alman Çiftçiler Tarım Desteklerini Protesto Etmek İçin Yolları Kapattı

Alman çiftçiler, hükümetin mali durumunu düzeltme çabaları kapsamında tarım desteklerini azaltma planlarına karşı pazartesi günü traktörlerle yolları kapatarak ülke genelinde bir haftalık protesto başlattı.

Görüntüler, Alman yollarında " Çiftçiler yoksa yemek yok, gelecek yok" yazılı protesto pankartlarıyla donatılmış traktör ve kamyonlarlaBerlin'de,Brandenburg Kapısı'na giden ana caddeyi kapattığı görüldü.

Polis raporlarına göre, ülke genelinde birkaç yerde yollar ve otoyol çıkış yolları kapatıldı ve sabah iş saatlerinde trafik sıkışıklığına neden oldu.

Çiftçiler, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iş yapamaz hale getireceğini söyleyerek, büyük trafik ve lojistik rotalarını bir hafta boyunca kapatma sözü verdi.

Bu engelleme, bu hafta sonundan itibaren gerçekleşecek olan tren şoförleri sendikası GDL tarafından çağrılan bir grevle aynı zamana denk geliyor ve ülkenin yollarını ve demiryollarını çarşambadan itibaren sıkıştırabilir.

Alman çiftçiler birlikleri DBV'nin başkanı Joachim Rukwied, Pazartesi günü yayınlanan bir röportajda halktan sempati istedi.

"Büyük bir nüfus kesiminden aldığımız destek ve dayanışmayı kaybetmek istemiyoruz" dedi, ancak çiftçilerin "tarım sektörü için planlanan vergi artışlarını kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Ayrıca, geçen hafta çiftçilerin tepkisi, 2024 bütçe taslağını geciktiren bir mahkeme kararının ardından beklenmedik değişiklikler yapması için Şansölye Olaf Scholz'un koalisyonunu harekete geçirdi. Subvansiyonları azaltma planlarını değiştirerek, çiftçilere yönelik tarımsal dizel vergisi indiriminin ani bir şekilde sona ermesi yerine, bu yardım bu yıl yüzde 40, 2025'te yüzde 30 azaltılacak ve 2026'dan itibaren sona erecek.

Hükümet, ormancılık ve tarım için araç vergisindeki özel muameleyi kaldırma planlarından da vazgeçti.

DBV, değişikliklerin yeterli olmadığını söyledi ve bu hafta yapılacak olan protesto planlarından vazgeçmedi.

Ifo ekonomi enstitüsü başkanı Clemens Fuest, hükümetin vergi reformunun yükünün çiftçilere çok ağır geldiğini söyledi ve medya grubu RND'ye göre, "Belki zor yılların ardından bir sektör şu anda iyi bir dönemde olabilir, ancak bu, bu kadar büyük bir yükün bu tür bir gruba kaydırılmasını haklı çıkartır anlamına gelmez," dedi.