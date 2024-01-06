Alman Çiftçiler, Hükümetin Tarım Politikalarını Protesto Etti

Alman çiftçileri , önceki Kanadalı kamyon şoförleri ve Hollandalı çiftçilerin yaptığı şekilde hükümeti protesto ediyor. Berlin'in merkezinde yüzlerce Alman çiftçitraktörleri ile Berlin'in 2024 tasarruf önlemleri kapsamında gelecek yıl tarım araçları için dizel sübvansiyonlarını ve vergi indirimlerini kesmeyi planlayan hükümetin politikalarına karşı protesto düzenledi.

Geçen ayki bir anayasa mahkemesi kararının ardından, hükümet geçen hafta 60 milyar avro değerindeki tahsis edilmiş borcu iptal etti ve çiftçilere yönelik yılda yaklaşık 900 milyon avro (983,34 milyon dolar) tasarruf yapmayı planladığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in feribottan çıkmasını engelleyen bir grup çiftçi, hükümetin tarım sektörünü kızdıran tasarruf planlarına karşı düzenlenen öfke dolu bir protestoda yer aldı. Olay, hükümetin kısmen geri adım atmasının ardından saatler içinde meydana geldi ve hem hükümet hem de muhalefet figürleri tarafından kınandı.

Polis, çiftçilerin Perşembe akşamı Kuzey Denizi kıyısındaki Schluettsiel'deki bir iskeleyi kapattığını, bu nedenle Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in küçük Hooge adasına geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

Olaya 100'den fazla kişi katıldı ve 30 kadar görevli polisin biber gazı kullandığı bildirildi.