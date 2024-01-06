 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alman Çiftçiler, Hükümetin Tarım Politikalarını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Alman Çiftçiler, Hükümetin Tarım Politikalarını Protesto Etti

Berlin'in merkezinde yüzlerce Alman çiftçi, hükümetin tarım araçları için dizel sübvansiyonlarını ve vergi indirimlerini kesmeyi planladığı tasarruf önlemlerine karşı protesto düzenledi. Çiftçiler, Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in feribottan çıkmasını engelleyerek öfke dolu bir protestoya katıldı. Polis müdahalesiyle sonuçlanan olayda biber gazı kullanıldı.

Alman Çiftçiler, Hükümetin Tarım Politikalarını Protesto Etti
06.01.2024 - 12:52,
Abone Ol

Alman çiftçileri , önceki Kanadalı kamyon şoförleri ve Hollandalı çiftçilerin yaptığı şekilde hükümeti protesto ediyor. Berlin'in merkezinde yüzlerce Alman çiftçitraktörleri ile Berlin'in 2024 tasarruf önlemleri kapsamında gelecek yıl tarım araçları için dizel sübvansiyonlarını ve vergi indirimlerini kesmeyi planlayan hükümetin politikalarına karşı protesto düzenledi.

Geçen ayki bir anayasa mahkemesi kararının ardından, hükümet geçen hafta 60 milyar avro değerindeki tahsis edilmiş borcu iptal etti ve çiftçilere yönelik yılda yaklaşık 900 milyon avro (983,34 milyon dolar) tasarruf yapmayı planladığını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in feribottan çıkmasını engelleyen bir grup çiftçi, hükümetin tarım sektörünü kızdıran tasarruf planlarına karşı düzenlenen öfke dolu bir protestoda yer aldı. Olay, hükümetin kısmen geri adım atmasının ardından saatler içinde meydana geldi ve hem hükümet hem de muhalefet figürleri tarafından kınandı.

Polis, çiftçilerin Perşembe akşamı Kuzey Denizi kıyısındaki Schluettsiel'deki bir iskeleyi kapattığını, bu nedenle Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'in küçük Hooge adasına geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

Olaya 100'den fazla kişi katıldı ve 30 kadar görevli polisin biber gazı kullandığı bildirildi.

Alman Çiftçiler, hükûmetin tasarruf planına karşı yüzlerce tarım aracı ile protesto gösterisi düzenliyor
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Almanya, Dünya, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alman Çiftçiler, Hükümetin Tarım Politikalarını Protesto Etti - Son Dakika


13:05
Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:25:24. #1.13#
SON DAKİKA: Alman Çiftçiler, Hükümetin Tarım Politikalarını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement