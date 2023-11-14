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Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini tartışıyor: Türkiye zor ama vazgeçilmez ortak - Son Dakika

Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini tartışıyor: Türkiye zor ama vazgeçilmez ortak

14.11.2023 11:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Kasım'da gerçekleştireceği Almanya ziyareti Alman basınında geniş yer buldu. Filistin'e destek verdiği için Erdoğan'ın ziyaretinin iptal edilmesi için çağrılarda bulunulsa da federal hükümet sözcüsü, Türkiye'nin önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya gerçekleştireceği resmi ziyarette önce Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüşecek sonrasında Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Cuma günü gerçekleşecek olan resmi ziyaret Alman basınında büyük yankı uyandırdı. Basın kuruluşları ve muhalefet yetkilileri, Erdoğan'ın katil İsrail'e karşı net tutumu nedeniyle hükümete ziyaretin iptal edilmesi için çağrıda bulunsa da Türkiye'nin pek çok konuda önemli konumda olduğu belirtilerek iptalin söz konusu olmadığı belirtildi.

FEDERAL HÜKÜMET SÖZCÜSÜ, 'ZORLAYICI' DEDİ

Berlin'deki federal basın toplantısında hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, mevcut koşullar altında ziyaretin "zorlayıcı" olacağını söyledi. Türkiye pek çok konuda önemli bir faktör olduğunu belirten Hebestreit, "Bu nedenle ziyaret planlarında değişiklik yapılmadı. Her zaman uğraşmamız gereken zor ortaklarımız var." dedi.

"HER ZAMAN OLDUĞUNDAN DAHA GEREKLİ"

Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Başkanı Friedrich Merz, Erdoğan'ın ziyaretinin çok önceden planlandığını, bunu şimdi iptal etmenin yanlış olacağını söyledi. Deutschlandfunk'a konuşan CDU lideri Merz, "Erdoğan ile çok açıkça konuşmak gerek. Bu şimdi her zaman olduğundan daha gerekli" dedi.

Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini tartışıyor: Türkiye zor ama vazgeçilmez ortak

"TÜRKİYE ZOR AMA VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"

Die Welt gazetesinden Sascha Lehnarz da ziyaretin iptalinin bir yararı olmayacağını belirterek "Dünya yangın yeri, yenisini çıkarmayalım" ifadelerini kullandı. Lehnarz, Türkiye'nin 'zor, ama vazgeçilmez bir ortak' olduğunu belirterek özellikle Ukrayna ve Ortadoğu için gerekli olduğunu vurguladı. Yayın kuruluşu Rundfunk Berlin- Brandenburg da Türkiye'nin Almanya için önemli bir ortak olduğunu yazdı. Almanya'da 3 milyon kadar Türkün yaşadığını hatırlatan Rundfunk Berlin-Brandenburg iki ülke arasındaki sıkı ekonomik ilişkiler, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği için İslam ülkelerine köprü olması ile Avrupa'ya göçü yönetim merkezi olmasına işaret etti.

Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini tartışıyor: Türkiye zor ama vazgeçilmez ortak

"YILIN EN ZOR ZİYARETİ"

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, "İsrail'e kin duyanın Berlin'de ne işi var?" başlığıyla tepki gösterdiği Erdoğan'ın ziyaretini "Yılın en zor ziyareti" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Federal Hükümetin Erdoğan'ın Hamas ve İsrail'e yönelik açıklamaları karşısında tavır almaktan çekindiğini yazdı.

"AZ SÜSLÜ, ÇOK SADE DİL KULLANILMALI"

SPD üyesi Federal Parlamento Dışişleri Komisyonu Başkanı Michael Roth, RND'ye yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın kullandığı popülist dille Türkiye'nin Avrupa ve Ortadoğu arasında bir köprü olmasını zorlaştırdığı için ülkesine zarar verdiğini söyledi. Roth, "Son olarak, İsrail'e yönelik çirkin, kötü şöhretli tiratları ve Hamas terörizmini savunması, son derece tehlikeli bir çatışmanın ateşini fitilledi" dedi. Roth buna rağmen Erdoğan'ın Berlin'i ziyaret etmesi gerektiğini savunarak, ziyaret sırasında "Az süslü, çok sade bir dil kullanılmalı" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Almanya, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini tartışıyor: Türkiye zor ama vazgeçilmez ortak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini tartışıyor: Türkiye zor ama vazgeçilmez ortak - Son Dakika
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