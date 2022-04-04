Almanya çok sayıda Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti, Rusya'dan hemen yanıt geldi - Son Dakika
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Almanya çok sayıda Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti, Rusya'dan hemen yanıt geldi

04.04.2022 19:17

Alman hükümeti, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rusya'ya yanıt olarak çok sayıda Rus diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etti. Rusya ise Almanya'nın bu kararına karşılık vereceğini açıkladı.

Rusya'nın barış görüşmeleri kapsamında Kiev yakınlarından çekilmesiyle tüm dünyanın tepki gösterdiği bir insanlık ortaya çıktı.

"NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

ALMAN MEDYASI SAYININ 40 OLDUĞUNU YAZDI

Alman medyası, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya'yı terk etmelerinin istendiğini yazdı.

RUSYA'DA MİSİLLEME MESAJI

Bu gelişmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Almanya'nın sınır dışı kararına Moskova yanıt verecek" denildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Almanya çok sayıda Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti, Rusya'dan hemen yanıt geldi - Son Dakika


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