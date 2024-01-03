 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar

Almanya'da çiftçiler 8 Ocak Pazartesi günü, federal hükümetin tarımsal motorin desteğini iptal etme, araç vergi muafiyetlerini kaldırma ve kamyon ücretleri ile karbon vergilerini artırma kararlarına karşı protesto gösterisi düzenleyecek. Protesto gösterisinin, ''ülkenin daha önce hiç görmediği kadar büyük'' olacağı kaydedilirken, çiftçiler şimdiden hazırlanmaya başladı. Yayınlanan görüntülerde yola çıkan çiftçilerin traktörlerinin kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

03.01.2024 - 22:56,  Güncelleme: 23:47
Abone Ol

Almanya'da çiftçi birlikleri, 8 Ocak Pazartesi günü ülke çapında geniş protesto gösterileri düzenleyecek

ALMANYA'DA ÇİFTÇİLER PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Almanya'da federal hükümetin tarımsal motorin desteğini iptal etme, araç vergi muafiyetlerini kaldırma ve kamyon ücretleri ile karbon vergilerini artırma planları çiftçileri ayaklandırdı. Kararlara tepki gösteren çiftçiler büyük bir protesto gösterisine hazırlanıyor.

Almanya'da çiftçiler federal hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek

"PROTESTOLAR ALMANYA'NIN DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİ KADAR BÜYÜK OLACAK"

8 Ocak günü ülkede çiftçi birlikleri, nakliye sendikaları ve kamyon endüstrisi ülke çapında protesto gösterisi düzenleyecek. Protestonun "ülkenin daha önce hiç görmediği kadar büyük" olacağı kaydedildi.

Almanya'da çiftçiler federal hükümete karşı protesto gösterisi düzenleyecek

ÇİFTÇİLERDEN FEDERAL HÜKÜMETE İSTİFA ÇAĞRISI

Genel grev çağrıları yapan çiftçiler, federal Alman hükümetinin de istifasını talep ediyor. Protesto gösterilerinin başarıya ulaşması halinde bunun sadece Almanya için değil, Avrupa'nın geri kalanı için de dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

KİLOMETRELERCE TRAKTÖR KUYRUĞU

Öte yandan çiftçiler ülke genelinde protesto hazırlıklarına başladı. Çiftçiler şimdiden yola çıktı. Çiftçilerin traktörlerinin ana yolda kilometrelerce uzadığı görüldü.

Almanya\'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
YORUMLAR

Almanya, Yaşam, Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar - Son Dakika


22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05
Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu

Son Dakika
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27 Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 00:04:01. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement