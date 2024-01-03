Almanya'da çiftçi birlikleri, 8 Ocak Pazartesi günü ülke çapında geniş protesto gösterileri düzenleyecek
Almanya'da federal hükümetin tarımsal motorin desteğini iptal etme, araç vergi muafiyetlerini kaldırma ve kamyon ücretleri ile karbon vergilerini artırma planları çiftçileri ayaklandırdı. Kararlara tepki gösteren çiftçiler büyük bir protesto gösterisine hazırlanıyor.
8 Ocak günü ülkede çiftçi birlikleri, nakliye sendikaları ve kamyon endüstrisi ülke çapında protesto gösterisi düzenleyecek. Protestonun "ülkenin daha önce hiç görmediği kadar büyük" olacağı kaydedildi.
Genel grev çağrıları yapan çiftçiler, federal Alman hükümetinin de istifasını talep ediyor. Protesto gösterilerinin başarıya ulaşması halinde bunun sadece Almanya için değil, Avrupa'nın geri kalanı için de dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.
Öte yandan çiftçiler ülke genelinde protesto hazırlıklarına başladı. Çiftçiler şimdiden yola çıktı. Çiftçilerin traktörlerinin ana yolda kilometrelerce uzadığı görüldü.
Son Dakika › Dünya › Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar - Son Dakika