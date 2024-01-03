Almanya\'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar

Almanya'da çiftçi birlikleri, 8 Ocak Pazartesi günü ülke çapında geniş protesto gösterileri düzenleyecek

ALMANYA'DA ÇİFTÇİLER PROTESTOYA HAZIRLANIYOR

Almanya'da federal hükümetin tarımsal motorin desteğini iptal etme, araç vergi muafiyetlerini kaldırma ve kamyon ücretleri ile karbon vergilerini artırma planları çiftçileri ayaklandırdı. Kararlara tepki gösteren çiftçiler büyük bir protesto gösterisine hazırlanıyor.

"PROTESTOLAR ALMANYA'NIN DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİ KADAR BÜYÜK OLACAK"

8 Ocak günü ülkede çiftçi birlikleri, nakliye sendikaları ve kamyon endüstrisi ülke çapında protesto gösterisi düzenleyecek. Protestonun "ülkenin daha önce hiç görmediği kadar büyük" olacağı kaydedildi.

ÇİFTÇİLERDEN FEDERAL HÜKÜMETE İSTİFA ÇAĞRISI

Genel grev çağrıları yapan çiftçiler, federal Alman hükümetinin de istifasını talep ediyor. Protesto gösterilerinin başarıya ulaşması halinde bunun sadece Almanya için değil, Avrupa'nın geri kalanı için de dönüm noktası olabileceği belirtiliyor.

KİLOMETRELERCE TRAKTÖR KUYRUĞU

Öte yandan çiftçiler ülke genelinde protesto hazırlıklarına başladı. Çiftçiler şimdiden yola çıktı. Çiftçilerin traktörlerinin ana yolda kilometrelerce uzadığı görüldü.