Ünlü otomotiv firmasına grev şoku

Almanya'nın Köln kentindeki Ford fabrikalarında çalışan işçiler, şirketin Avrupa genelinde planladığı işten çıkarmalara karşı greve gitme kararı aldı. IG Metall sendikasının çağrısıyla düzenlenecek olan grev, 14 Mayıs Çarşamba sabahı başlayacak ve Perşembe sabahına kadar sürecek.

FORD'UN İŞTEN ÇIKARMA PLANLARI TEPKİ ÇEKTİ

Ford'un Avrupa genelinde, özellikle Almanya'da binlerce çalışanı etkileyebilecek işten çıkarma planları, çalışanlar arasında büyük endişeye yol açtı. IG Metall sendikası, bu planlara karşı işçilerin haklarını korumak amacıyla grev kararı aldı.

GREVE KATILIM YÜKSEK BEKLENTİSİ

Ford'un Köln'deki iki fabrikasında yaklaşık 11.500 çalışan bulunuyor. Greve katılımın yüksek olması bekleniyor. IG Metall sendikası, işçilerin haklarını savunmak ve işten çıkarma planlarına karşı durmak için bu grevin önemli bir adım olduğunu belirtti.

FORD'DAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ford yönetimi, grev kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin Avrupa genelinde iş gücünü azaltma planları, çalışanlar ve sendikalar tarafından yakından takip ediliyor.