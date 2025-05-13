Almanya'nın Köln kentindeki Ford fabrikalarında çalışan işçiler, şirketin Avrupa genelinde planladığı işten çıkarmalara karşı greve gitme kararı aldı. IG Metall sendikasının çağrısıyla düzenlenecek olan grev, 14 Mayıs Çarşamba sabahı başlayacak ve Perşembe sabahına kadar sürecek.
Ford'un Avrupa genelinde, özellikle Almanya'da binlerce çalışanı etkileyebilecek işten çıkarma planları, çalışanlar arasında büyük endişeye yol açtı. IG Metall sendikası, bu planlara karşı işçilerin haklarını korumak amacıyla grev kararı aldı.
Ford'un Köln'deki iki fabrikasında yaklaşık 11.500 çalışan bulunuyor. Greve katılımın yüksek olması bekleniyor. IG Metall sendikası, işçilerin haklarını savunmak ve işten çıkarma planlarına karşı durmak için bu grevin önemli bir adım olduğunu belirtti.
Ford yönetimi, grev kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin Avrupa genelinde iş gücünü azaltma planları, çalışanlar ve sendikalar tarafından yakından takip ediliyor.
Son Dakika › Dünya › Ünlü otomotiv firmasına grev şoku - Son Dakika
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